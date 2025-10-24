Егорян про законопроект об уничтожении бездомных собак: «Люди, которые это предлагают и одобряют, – изверги»

Яна Егорян рассказала, почему не поддерживает идею усыплять бездомных собак.

– Насколько знаю, вы активно помогаете приютам для животных и даже задумывались об открытии своего. Вы к этому пришли или это детская мечта? Это направление благотворительности в России не сильно развито.

– Я всегда любила животных, просто родилась такой. Мама у меня сердобольная – котики, собачки... Дома бывало так: есть кусок хлеба или колбасы, и выбираешь – либо ты съешь, либо пойдешь на улицу какому-нибудь котенку отдашь. Постоянно таскала домой котят с улицы. Мама сходила с ума: мы жили в коммуналке, в комнате три на три метра, а я их все приносила и приносила. Хорошо хоть мы жили на первом этаже, и наши коты могли свободно гулять через окно. Сейчас такого нет, к сожалению, по крайней мере в Москве.

Ходили на стройки, искали щенят, строили для них домики, таскали из дома одеяла, подушки – что только ни делали. С возрастом, когда появились финансовые возможности, стало проще помогать. Раньше я больше времени этому уделяла – могла после тренировки пойти в приют рядом с Новогорском. Практически через день приходила и просто забирать собаку погулять: по 10-15 минут с каждой, а там 600 собак. Иногда звала друзей с собой. Сейчас продолжаю помогать, но получается только финансово.

– В последние месяцы по регионам пошел резонансный законопроект – об уничтожении бездомных собак. И депутаты его принимают вопреки несогласию многих.

– Люди, которые это предлагают и одобряют, – изверги, это плохие люди. Не знаю, как их назвать.

– Аргументация – собаки опасны, нападают на детей.

– Нападают они потому, что половина людей берет собак, а потом бросает. На лето взяли собачку на дачу, потусовались с ней три месяца — потом свалили в город и оставили. Самое важное, что нужно понимать, – собаки не рождаются злыми. Они рождаются беззащитными и защищают себя как могут. Все, что делает собака, – это полностью ответственность общества. Я категорически против таких законов, нужно строить приюты, чипировать собак, рассказывать взрослым и детям о них.

Показательная история – у меня есть собака Мини. Она ревнивая, других собак не очень любит, но к детям и взрослым относится прекрасно – прыгает, облизывает, с ума сходит. Во дворе все ее знают. Мы смеемся, что у нас Мини – гроза Химок, но, конечно, она никогда никого не кусала. На прогулке на поводке, все в порядке, когда видит детей – только хвостом виляет, привыкла, что с ней играют. И тут мама говорит своему ребенку: «Не трогай собаку, она злая, сейчас тебя укусит». Я думаю: «Ну ты зачем такое говоришь?»

– Отвечаете?

– Не раз пыталась объяснять людям, что нельзя так походя говорить. У меня самой ребенок – я ему с детства говорю, что кошек и собак нельзя обижать. У нас три кошки – нельзя их тянуть за хвост, нужно гладить с любовью. Хочешь потрогать чужую собаку – подойди к хозяину и спроси: «Можно погладить?» Если собака агрессивная, по ней всегда видно, по хозяину, что лучше отойти. Есть не очень адекватные люди, которые отпускают бойцовых собак без поводка. Ничего против таких собак не имею – они прекрасные, но если она агрессивная, то не надо ее отпускать с поводка, лучше использовать намордник. Удивляет человеческая необразованность в элементарных вещах.

– Наверное, у нас еще только формируется культура собаководства. Пешеходов начали пропускать на переходах, так и тут постепенно придем.

– Хотелось бы надеяться, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.