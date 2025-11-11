Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин
В возрасте 88 лет ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.
Сисикин – чемпион Олимпийских игр 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях рапиристов, двукратный серебряный призер Игр (личный и командный турниры), пятикратный чемпион мира.
В 2024 году был включен в Зал славы Международной федерации фехтования.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация фехтования России
