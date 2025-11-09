Российские рапиристы выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Испании

Российские рапиристы победили на этапе Кубка мира в Испании.

Мужская сборная России выиграла командный турнир рапиристов на этапе Кубка мира в Пальма-де-Майорка (Испания). В финале россияне победили сборную Италии со счетом 45:36. В составе команды выступали Егор Баранников, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев и Владислав Мыльников.