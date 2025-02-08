Аршавин верит в чемпионство «Зенита»: «Если сможет купить всех, кого хочет, то да»

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от второй части сезона Мир РПЛ.

– Я думаю, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Надеюсь, что у «Зенита» самые высокие шансы.

«Зенит» не всегда был первым перед зимней паузой, поэтому ничего страшного, обычно клуб хорошо проводит весенний отрезок, занимает первое место.

– Есть уверенность, что опять займет первое место?

Думаю, что да, если «Зенит» сможет купить всех, кого хочет, то да, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Клуб из Санкт-Петербурга завершил первую часть сезона Мир РПЛ на втором месте с 39 очками. По итогам личной встречи команда уступает лидирующую позицию «Краснодару», набравшему то же количество очков.