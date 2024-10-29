Усманов идет напролом: засудил Зеппельта и возвращается в боссы мирового фехтования

Алишер Усманов входил в число богатейших людей России, Великобритании, был в топ-10 самых обеспеченных жителей Швейцарии.

Поэтому мировому фехтованию повезло, что Усманов увлекся этим видом спорта – там появились деньги.

14 лет он был президентом Международной федерации (FIE), пока в марте 2022-го его полномочия временно не приостановили. Официальная причина – санкции ЕС. «Временно» затянулось.

В июле того же года более 100 национальных федераций подписали письмо Томасу Баху – с просьбой помочь снять с Усманова санкции и вернуть в боссы. Однако это ни к чему не привело.

Более того, со временем рычаги влияния в FIE поменялись. Если изначально федерация казалась пророссийской, то без Усманова все перевернулось – топовые фехтовальщики (в отличие, например, от борцов и дзюдоистов) не получали нейтральный статус, до международных турниров ни лидеров, ни даже вторых номеров не допускали.

В результате на Олимпиаде в Париже не выступил ни один фехтовальщик из России. Хотя на Играх в 2016-м и 2021-м наша команда была великолепна: 3 и 4 золота соответственно.

Судя по тону высказываний российского фехтовального руководства, отношения с FIE оказались на грани – никаких сдвигов в сторону допуска героев Токио не маячило.

Но теперь все может измениться.

Вот выберут его. А как отреагируют европейские федерации? Возможен ли раскол?

Итак, Усманов намерен вернуться в большую игру.

Для начала он выиграл суд против ARD, в эфире которого самый известный в России немецкий расследователь Хайо Зеппельт рассказывал о коррупционной схеме в FIE времен Усманова. Причем постановление вынес не Басманный суд, а земельный суд Гамбурга – который запретил эфирные заявления как недопустимые утверждения, основанные на подозрениях и нарушающие личные права.

А теперь объявлено о следующей цели – возвращение в президенты международной федерации. Выборы пройдут 30 ноября в Ташкенте.

Учитывая, что Усманов родился в Узбекистане и у него с этой страной всегда были тесные связи, выглядит так, что вопрос решен. Единственный конкурент – швед Отто Дракенберг, и сложно представить, что в родных местах Усманов может ему проиграть. Все риски наверняка просчитаны.

Интересно, как на вероятную победу Усманова отреагируют в Европе. Геополитическая ситуация глобально не поменялась, Усманов по-прежнему под санкциями – недовольные точно найдутся. В боксе похожая ситуация привела к расколу – есть международная федерация, где рулит Умар Кремлев, а есть альтернативная – которую поддерживает МОК. Там все очень сложно и запутано .

В теории раскол возможен и в фехтовании.

Но для России шаг Усманова – верная примета к возвращению на международную арену.

– Я готова фехтовать бесконечно, зная, что есть такие люди в нашем спорте, как Усманов, ведь он за честную игру, честную конкуренцию, – заявила Metaratings 39-летняя Софья Великая, и по ее эмоциям многое понятно.

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Еще любопытно, насколько же сильно разошлись дороги еще недавно одной из самых спортивно-влиятельных семей России.

Они развелись в 2022-м. Ирина Винер уверяла, что дело исключительно в личных мотивах и никак не связано с желанием избежать санкции. Но увернуться от них сумела.

Вот только при этом получилось, что она сначала растеряла все очки на международной арене художки, а теперь ее отодвигают от дел и внутри России.

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А Усманов, несмотря на арест имущества, потерю яхты и заморозку активов, все еще идет напролом и остается влиятельным функционером на мировом уровне. Тот случай, когда решил доказать бывшей, как крут на самом деле?

А вообще, находящийся под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии, Австралии и еще нескольких стран, человек, который при этом рулит одним из самых медалеемких олимпийских видов спорта, – ироничный срез эпохи.

Интересно, что даже столицы следующих чемпионатов мира подобраны будто с учетом возможного комфортного доступа для Усманова. В 2025-м ЧМ пройдет в Грузии, а 2026-м – в Гонконге. И это больше похоже на расчет, чем на совпадение.

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев