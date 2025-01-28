Михаил Дегтярев: «Наши атлеты должны быть готовы к крупнейшим мировым соревнованиям – это стратегическая цель, которую Путин ставит перед нашей отраслью»

Михаил Дегтярев рассказал о проведении крупных турниров в России в 2025 году.

«В России запланировано проведение 25 крупных международных соревнований с участием иностранных спортсменов. Гонка «Шелковый путь» вновь пройдет по территории России и Монголии, объединяя лучших гонщиков мира. Наши атлеты должны быть готовы к крупнейшим мировым соревнованиям – это стратегическая цель, которую президент Владимир Владимирович Путин ставит перед нашей отраслью.

Мы будем наращивать проведение крупных международных соревнований в России и готовы предложить нашим партнерам современные спортивные площадки и высокий уровень организации. Мы ждем до 1 февраля от спортивных федераций сводный план по проведению чемпионатов мира и других международных турниров вплоть до 2038 года.

Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом Защитника Отечества. Мы предложили спортивным лигам, клубам и федерациям на каждом матче и турнире использовать утвержденный брендбук Оргкомитета «Победа», информировать зрителей о значимости этого года и проводить патриотические акции.

Более 70 крупнейших спортивных событий, включая «Кросс нации», «ЗаБег.РФ», Спартакиаду молодежи допризывного возраста и многие другие, будут посвящены этой важной дате», – сообщил министр спорта РФ Дегтярев .

Дегтярев предложил начинать все спортивные мероприятия в 2025 году с напоминания о 80-летии победы в Великой Отечественной войне