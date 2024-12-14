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Дегтярев об избрании главой ОКР: «Большая честь и ответственность. Отдельные слова благодарности президенту России за разрешение совмещать ключевые для развития спорта посты»

Михаил Дегтярев назвал избрание президентом ОКР большой ответственностью.

Действующий министр спорта Дегтярев накануне возглавил Олимпийский комитет России (ОКР).

«Искренне благодарю членов Олимпийского собрания за оказанное доверие и избрание на пост президента Олимпийского комитета России. Это большая честь и ответственность.

Отдельные слова благодарности президенту России Владимиру Владимировичу Путину за разрешение баллотироваться и совмещать ключевые для развития спорта в нашей стране посты министра и президента ОКР.

В своей работе буду руководствоваться такими принципами:

• Создание всех условий для выступлений российских спортсменов на международной арене под национальным флагом.

• Усиление юридической работы по отстаиванию прав российского спорта в международных организациях.

• Развитие взаимодействия с международными коллегами, укрепление авторитета российского спорта в мире.

• Строгое соблюдение принципов Олимпийской хартии.

Мы будем работать вместе, чтобы вернуть российскому спорту лидирующие позиции в международном спорте.

Уверен, впереди нас ждут новые победы!» – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
ОКР
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Политика
logoВладимир Путин
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