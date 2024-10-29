Депутат Свищев: «Усманов имеет отличные шансы снова возглавить FIE. Все хотят, чтобы он вернулся»

Депутат Свищев заявил, что в фехтовании ждут возвращения Алишера Усманова.

Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил организацией с 2008 года, но в марте 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.

«Считаю, что выдвижение Алишера Усманова кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования является хорошим моментом и для России, и для мирового спортивного сообщества.

Он уже успешно руководил федерацией, знает все изнутри. Коллеги отмечали, что Усманов проделал огромную работу на посту президента, и все в фехтовании давно ждут его возвращения. Алишер Бурханович имеет отличные шансы снова возглавить федерацию.

Также стоит упомянуть, что кандидатуру Усманова поддержали 103 национальные федерации. Это говорит само за себя: все хотят, чтобы он вернулся. И это также показывает, что профессиональные качества ценятся выше политики и дискриминации.

Хотелось бы видеть такое во всех видах спорта, однако где‑то все еще царят антироссийские настроения. Но я уверен, что фехтование пойдет по верному и справедливому пути, и итоговое решение по новому президенту будет адекватным», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев .