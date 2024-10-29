Дегтярев о выдвижении Усманова на пост главы FIE: «В спорте профессиональные заслуги превалируют над дискриминационными принципами»

Михаил Дегтярев поддержал выдвижение Алишера Усманова на пост главы FIE.

Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил FIE с 2008 года, но 1 марта 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.

«Министерство спорта России приветствует выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования.

Поддержка его кандидатуры со стороны 103 национальных федераций говорит сама за себя: вклад Усманова в развитие фехтования оценен по достоинству на глобальном уровне, а его идеи двигают вперед все спортивное сообщество.

Кроме того, такая масштабная поддержка подтверждает, что в спортивном мире профессиональные заслуги и компетенции все еще превалируют над дискриминационными принципами в отношении граждан отдельных государств. Желаю Алишеру Бурхановичу успеха на предстоящем конгрессе FIE», – сказал министр спорта России.