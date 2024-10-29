Дегтярев о выдвижении Усманова на пост главы FIE: «В спорте профессиональные заслуги превалируют над дискриминационными принципами»
Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил FIE с 2008 года, но 1 марта 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.
«Министерство спорта России приветствует выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования.
Поддержка его кандидатуры со стороны 103 национальных федераций говорит сама за себя: вклад Усманова в развитие фехтования оценен по достоинству на глобальном уровне, а его идеи двигают вперед все спортивное сообщество.
Кроме того, такая масштабная поддержка подтверждает, что в спортивном мире профессиональные заслуги и компетенции все еще превалируют над дискриминационными принципами в отношении граждан отдельных государств. Желаю Алишеру Бурхановичу успеха на предстоящем конгрессе FIE», – сказал министр спорта России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий