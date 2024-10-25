Немецкий телеканал ARD признал недостоверность сведений о том, что Усманов создал систему коррупции в фехтовании

Немецкий телеканал ARD признал недостоверность сведений об Алишере Усманове.

Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в 2022 году приостановил выполнение своих обязанностей.

ARD ранее выпустил ряд расследований журналиста Хайо Зеппельта , в которых утверждал, что Усманов якобы создал систему коррупции в FIE «для подкупа судей на международном уровне».

Эти утверждения были отвергнуты Усмановым и руководством FIE, а в сентябре Земельный суд Гамбурга запретил заявления журналиста ARD как недопустимые утверждения, основанные на подозрениях и нарушающие личные права.

«В письме от 23 октября 2024 года, адресованном юридическим представителям А. Усманова, вещатель ARD – WDR признал судебный запрет «равнозначным по юридической силе и действию юридически обязывающему постановлению основного судебного разбирательства». Таким образом, запрет имеет обязательную юридическую силу», – отметил представитель Усманова.

Усманов обратился в прокуратуру Кельна, требуя привлечь журналиста Зеппельта к уголовной ответственности