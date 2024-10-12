Депутат Свищев про ИИХФ: «Кто‑то должен не побояться и сказать – давайте вернем Россию. Коллеги должны посмотреть на НХЛ – бизнесовый проект, не подвластен политическим интригам»

Дмитрий Свищев высказался про Международную федерацию хоккея.

– Международная федерация ежегодно продлевает наше отстранение. В мае должны решить, будет ли сборная принимать участие в Олимпийских играх. На ваш взгляд, каким будет решение?

– Думаю, оголтелая антироссийская риторика у некоторых наших товарищей и соседей, бывших соперников по льду, должна поубавиться. Владислав Третьяк рассказал, что его неофициальное общение с коллегами из мирового хоккея не прекращается, и все говорят: как жаль, что нет России.

Кто‑то должен не побояться и сказать первым: давайте вернем Россию. Пока же все находятся в выжидающей позиции, смотрят с оглядкой на другие виды спорта. ИИХФ ссылается на рекомендации Международного олимпийского комитета.

Если у вас мощная, самодостаточная и независимая федерация, как федерация тенниса, вы можете и должны заявить о своей задаче – развитии хоккея во всем мире, в том числе в России. Это обязанность любой международной федерации. Без оглядки на политиков, на спонсоров. И не слушать никого.

Если кричат несколько стран, что они не хотят видеть Россию на международном льду, ответ ИИХФ должен быть простым: не нравится – не играйте, получайте поражение.

Мы очень надеемся, что в ближайшее время Федерация хоккея России будет восстановлена в своих правах, сборные будут получать доступ на все турниры. Пока же решение ИИХФ не помогает развитию хоккея.

– Кто должен стать этим первопроходцем? Новый президент МОК?

– Коллеги из ИИХФ должны внимательно посмотреть на НХЛ . Эта организация развивается, это классный бизнесовый проект, который не подвластен каким‑то политическим интригам и течениям.

Если им выгодно, они приглашают россиян. Посмотрите, сколько наших ребят играют в США и Канаде, причем в лучших клубах лиги.

Российские хоккеисты создают для НХЛ привлекательную картинку, продвигают команды, клубы зарабатывают на экипировке.

Александр Овечкин , Евгений Малкин , Павел Буре – это яркая история НХЛ! – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.