Томас Бах: «На Олимпийских играх все люди равны вне зависимости от политических убеждений»

Теги МОК Томас Бах ООН Париж-2024 Политика Фехтование

Томас Бах заявил о равенстве участников ОИ независимо от политических убеждений.

Об этом глава Международного олимпийского комитета (МОК) высказался на дискуссии при Совете ООН по правам человека.

«Спортсмены будут мирно сосуществовать под одной крышей в олимпийской деревне. Главное право человека – право на мир.

И на Олимпийских играх все люди равны вне зависимости от политических убеждений, религиозных взглядов, сексуальной ориентации и так далее», – сказал Бах.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.

Спецдокладчик ООН: «Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку. Их участие в Олимпиаде важно»

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Анекдот дня.
+30
-4
+26
Топ 3 пранка в истории.
+15
-3
+12
А потом Бах заржал, откусил угол стола и с криками "НЕ ДОГОНИШЬ" сбежал в холодильник
+10
-1
+9
Такая дичь несусветная. Либшизоидная классика прям. Тут вижу, там не вижу.
+11
-3
+8
Клоун 🤡
+6
-1
+5
Передозировка этодругина - вещь серьёзная.
+3
0
+3
Говорящая голова. Дают бумажку и крепко держат в кулаке причинное место. Вот, он и читает. Мерзко.
+3
0
+3
Все равны, кроме некоторых, которые нам не нравятся :)))
+3
0
+3
И права на Олимпиаде у всех равные?
+3
0
+3
Под этой новостью у меня отображается:
27.04 Бах о возможной демонстрации буквы Z на Олимпиаде: «Немедленно будет открыта дисциплинарная процедура и приняты необходимые меры».
+5
-2
+3
Ему не надоело выставлять себя клоуном, делая однотипные высказывания, которые ничего общего с реальностью не имеют?
+4
-1
+3
"Скотный двор", Оруэлл: "все животные равны но некоторые животные равнее других"
+4
-1
+3
Неужели? Где флаг России и командники российские, лицемер чертов.?
+2
0
+2
Лучше бы молчал, умнее бы выглядел
+3
-1
+2
На олимпиаде у вас не будет господина и у каждой будет свой, отдельный муж, - сказал товарищ Сухов....
+2
0
+2
Ходячий мем.
+3
-1
+2
Напомнило анонс какой-то передачи с Доренко лет 20 с лишним назад. Лужков что-то вещает, обещает, и тут из-за кадра такой громовой голос Доренко - "ЛИЦЕМЕР!" )
+1
0
+1
Байки от Баха.
Очередная серия )))
+2
-1
+1
Все виды спорта тоже равнозначимые)
+1
0
+1
Но одни равнее других, - добавил бах
+2
-1
+1
лучше бы молчал
+2
-1
+1
Топовый анекдот.
Российские и белорусские спортсмены, которым боевые действия совершенно до лампочки, в категорию равных не входят
+3
-2
+1
Но некоторых мы не допустили.
А вот остальные - все равны.
Но некоторым мы флаг и гимн не разрешили...
+2
-1
+1
... и именно поэтому мы требовали российских спортсменов подписывать документы о нейтральности и тщательно их проверяем... продолжил господин Бах
0
0
0
Ответ Prokuror Prokurorov
Топ 3 пранка в истории.
Вышедших из подконтроля
0
0
0
Эталонная мpазь
0
0
0
Все равны,кроме динамовцев..
0
0
0
Да ты что
0
0
0
Пошли сказки от Баха без увертюры...
0
0
0
Кроме российских и белорусских спортсменов отстранённых из-за политических или еще каких-то надуманных причин!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий