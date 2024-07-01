Томас Бах: «На Олимпийских играх все люди равны вне зависимости от политических убеждений»
Томас Бах заявил о равенстве участников ОИ независимо от политических убеждений.
Об этом глава Международного олимпийского комитета (МОК) высказался на дискуссии при Совете ООН по правам человека.
«Спортсмены будут мирно сосуществовать под одной крышей в олимпийской деревне. Главное право человека – право на мир.
И на Олимпийских играх все люди равны вне зависимости от политических убеждений, религиозных взглядов, сексуальной ориентации и так далее», – сказал Бах.
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.
Спецдокладчик ООН: «Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку. Их участие в Олимпиаде важно»
27.04 Бах о возможной демонстрации буквы Z на Олимпиаде: «Немедленно будет открыта дисциплинарная процедура и приняты необходимые меры».
Очередная серия )))
Российские и белорусские спортсмены, которым боевые действия совершенно до лампочки, в категорию равных не входят
А вот остальные - все равны.
Но некоторым мы флаг и гимн не разрешили...