Павел Колобков: «У Дегтярева есть все необходимые качества для должности министра спорта»

Колобков считает, что у Дегтярева есть все качества для работы министром спорта.

12 мая кандидатура Михаила Дегтярева на эту должность была одобрена профильным комитетом Госдумы. С 2020 года Министерство спорта возглавлял Олег Матыцин.

«Сложно сказать, почему ушел Олег Матыцин. Это опытный руководитель, который, надеюсь, найдет возможность и дальше работать в спортивной сфере.

Что касается Михаила Дегтярева, знаю его давно. Еще вместе фехтовали в свое время, хотя он все-таки помладше. Он был фактурным спортсменом, с такими всегда сложно, недаром он получил звание мастера спорта.

Также вместе работали, когда он возглавлял комитет [Госдумы] по физической культуре и спорту. Взаимодействие было эффективным, приняли ряд очень важных законов.

Теперь он получил хороший практический опыт в Хабаровском крае. Отрасль ему хорошо известна, сейчас главное – выстроить работу внутри министерства, а также наладить связи с федерациями. Не стоит забывать, что у нас масса авторитетных, именитых спортсменов и тренеров, к которым надо найти подход.

Безусловно, будет непросто, но у Дегтярева есть все необходимые качества для этой должности», – сказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

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