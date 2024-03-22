Софья Великая об Олимпиаде: «Давать совет «ехать или не ехать» неправильно, потому что передо мной такого вопроса не стоит. Был бы шанс – не знаю, как бы поступила»

Софья Великая считает неправильным давать советы насчет участия в Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

«Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что моя личная история совершенно иная. Комментировать и давать совет «ехать или не ехать» неправильно, потому что передо мной такого вопроса не стоит, я уже точно не еду.

Если бы у меня был шанс, не знаю, как бы поступила. Поэтому ответ на этот вопрос не будет иметь значения ни для меня, ни для окружающих», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, которая не участвовала в отборочных стартах из-за недопуска до международных турниров.

38-летняя спортсменка также высказалась о продолжении карьеры.

– Я нахожусь в процессе подготовки к чемпионату России. Мы все отбираемся на Игры дружбы, для этого нужно выполнить квалификационный норматив. Если очков после чемпионата России будет достаточно для отбора, то следующие соревнования пропущу. А если нет, то у нас будут отборочные турниры в Минске и Нижнем Новгороде, поеду туда.

Не могу сказать, что этот сезон складывается в стопроцентной подготовке. Но меня это не пугает, я умею приспосабливаться к обстоятельствам. Главное – быть в хорошем состоянии в день старта.

– Если говорить о карьере, за «Игры дружбы» загадываете? Загадываю

– Пока нет. Стараюсь поэтапно принимать решения. Конечно, без какой‑то большой цели жить неинтересно. А так – есть определенные цели, которым я радуюсь, – отметила Великая.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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