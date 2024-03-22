Софья Великая об Олимпиаде: «Давать совет «ехать или не ехать» неправильно, потому что передо мной такого вопроса не стоит. Был бы шанс – не знаю, как бы поступила»

Теги Олимпийская сборная России чемпионат России сборная России жен Софья Великая сабля Париж-2024 Игры дружбы Фехтование

Софья Великая считает неправильным давать советы насчет участия в Олимпиаде-2024.

 Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

«Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что моя личная история совершенно иная. Комментировать и давать совет «ехать или не ехать» неправильно, потому что передо мной такого вопроса не стоит, я уже точно не еду.

Если бы у меня был шанс, не знаю, как бы поступила. Поэтому ответ на этот вопрос не будет иметь значения ни для меня, ни для окружающих», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, которая не участвовала в отборочных стартах из-за недопуска до международных турниров.

38-летняя спортсменка также высказалась о продолжении карьеры.

– Я нахожусь в процессе подготовки к чемпионату России. Мы все отбираемся на Игры дружбы, для этого нужно выполнить квалификационный норматив. Если очков после чемпионата России будет достаточно для отбора, то следующие соревнования пропущу. А если нет, то у нас будут отборочные турниры в Минске и Нижнем Новгороде, поеду туда.

Не могу сказать, что этот сезон складывается в стопроцентной подготовке. Но меня это не пугает, я умею приспосабливаться к обстоятельствам. Главное – быть в хорошем состоянии в день старта.

– Если говорить о карьере, за «Игры дружбы» загадываете? Загадываю

– Пока нет. Стараюсь поэтапно принимать решения. Конечно, без какой‑то большой цели жить неинтересно. А так – есть определенные цели, которым я радуюсь, – отметила Великая.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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15 комментариев
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Ответ Always_sam
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Молодец, приплел. Думаю, интернет есть тут у всех.
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Ответ Always_sam
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там хотя бы выбор был, в отличие от других вариантов, ехать или нет
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Ответ Under
там хотя бы выбор был, в отличие от других вариантов, ехать или нет
флэшбеки с нордоста
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Ответ Always_sam
флэшбеки с нордоста
и какие же именно флешбеки?
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Ответ Under
и какие же именно флешбеки?
концертный зал, люди в камуфляже с автоматами. не?
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Ответ Always_sam
концертный зал, люди в камуфляже с автоматами. не?
я контекст знаю
конкретно в вашем случае какие флешбеки?
сколько вам лет было в 2002, как это событие на вашей лично жизни отразилось?
ну или как вы понимаете слово "флешбеки"?
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Ответ Under
я контекст знаю конкретно в вашем случае какие флешбеки? сколько вам лет было в 2002, как это событие на вашей лично жизни отразилось? ну или как вы понимаете слово "флешбеки"?
мне было 16, и это был первый раз когда такое было в моем городе. и я отлично запомнил все новости, переговоры, штурм, десятки погибших
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Ответ Always_sam
мне было 16, и это был первый раз когда такое было в моем городе. и я отлично запомнил все новости, переговоры, штурм, десятки погибших
судя по комментарию, ни тогда, ни сейчас не зацепило никого из ваших близких
могу только порадоваться за вас и пожелать, чтобы в дальнейшем Москва и другие города без таких происшествий
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