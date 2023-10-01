Софья Великая: «В глубине души верю в участие в Олимпиаде. Но реальность показывает, что вряд ли – идет дискриминация по национальному признаку»

Софья Великая верит, что сможет принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я – действующая спортсменка, до следующего года точно, я такой оптимист и в глубине души в участие в Олимпиаде верю.

Но реальность показывает, что вряд ли, в том числе события в фехтовальном мире. В моем виде спорта дискриминация идет по национальному признаку.

Хотя наша федерация могла бы выступить примером для всех стран и пригласить Россию участвовать с флагом и гимном, но, к сожалению, этого не произошло.

Верить надо, что будем участвовать, но произошло столько событий, связанных с олимпийским движением, что нужна какая-то трансформация.

Я участвовала в начале карьеры в Играх СНГ. Думаю, для поддержания нашего спорта такие соревнования необходимы. В турнире «Московская сабля» с удовольствием принимала участие.

Пока я действующий спортсмен, Игры дружбы и Игры БРИКС – следующая цель», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.

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