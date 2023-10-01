Софья Великая: «В глубине души верю в участие в Олимпиаде. Но реальность показывает, что вряд ли – идет дискриминация по национальному признаку»

Теги сборная России жен Софья Великая Париж-2024 Игры БРИКС Игры дружбы Фехтование

Софья Великая верит, что сможет принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я – действующая спортсменка, до следующего года точно, я такой оптимист и в глубине души в участие в Олимпиаде верю.

Но реальность показывает, что вряд ли, в том числе события в фехтовальном мире. В моем виде спорта дискриминация идет по национальному признаку.

Хотя наша федерация могла бы выступить примером для всех стран и пригласить Россию участвовать с флагом и гимном, но, к сожалению, этого не произошло.

Верить надо, что будем участвовать, но произошло столько событий, связанных с олимпийским движением, что нужна какая-то трансформация.

Я участвовала в начале карьеры в Играх СНГ. Думаю, для поддержания нашего спорта такие соревнования необходимы. В турнире «Московская сабля» с удовольствием принимала участие.

Пока я действующий спортсмен, Игры дружбы и Игры БРИКС – следующая цель», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию. 

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20 комментариев

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RSP
ну да, ну да... президент, все его подпевалы в правительстве, уже не говорю про ТВ, все кричат, что Украины не существует, что их надо уничтожить.. но дискриминация это не допустить тебя к соревнованиям ..
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+42
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Liver73
Гражданство РФ - это не национальность.
+27
-4
+23
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Алексѣй Пестовъ
Вот только сегодня был в манеже ЦСКА на Ходынке. И знаете что? В этом манеже я увидел два больших пропагандистских плаката с ТОЙ САМОЙ БУКВОЙ плюс ТА САМАЯ БУКВА "украшает" фасад со стороны "Авиапарка".

Так что майору ВС РФ Великой большой привет.
+20
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leon01
Алиса в зазеркалье…
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leon01
Скажи спасибо Владимиру Великому!
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Алексѣй Пестовъ
Ответ saionera
что за буква ,религия не позволят сказать ?
Я думаю и так всем понятно, что Z. Со стороны "Авиапарка" рядом с ней ещё V
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Алексѣй Пестовъ
Ответ hibou
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Одно другому не мешает
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hibou
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CyberTIM
Какой она национальности?
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Drob003
Эх Софа, Софа. Упустила ты своë олимпийское золото. Теперь то уж вряд ли.
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Ярик01
Ответ Месси из Сибири
По телевизору кричат, что Украины не существует, а отвечать должна Софья Великая?
Капитан вооружённых сил РФ Софья Великая не имеет мнение отличное от мировоззрения Вождя нации и Главнокомандующего
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Ярик01
Ответ Месси из Сибири
А какая есть национальность, русские? Русские допущены до Олимпиады?
Даниил Медведев и Андрей Рублев для тебя какой национальности?
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Месси из Сибири
Ответ Ярик01
Даниил Медведев и Андрей Рублев для тебя какой национальности?
Я думаю, русские, а у тебя другие данные?
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Ярик01
Ответ Месси из Сибири
Я думаю, русские, а у тебя другие данные?
Они не допущены?
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Месси из Сибири
Ответ Ярик01
Они не допущены?
Не знаю, уже объявляли участников турнира оп теннису?
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