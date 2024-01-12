Софья Великая: «У меня была цель выступить на Олимпиаде в Париже, но меня не пускают. Теперь цель – Игры дружбы и Игры БРИКС»

Теги Олимпийская сборная России сборная России жен Софья Великая сабля Париж-2024 Игры БРИКС Игры дружбы Фехтование

Софья Великая высказалась о пропуске Олимпиады-2024 в Париже.

 

«У меня была цель выступить на Олимпийских играх в Париже, но меня не пускают туда. Теперь у меня цель – Игры дружбы и Игры БРИКС.

У нас сильнейшие девочки в стране в сабле, отборы тяжелые. Для меня это вызов, хочу пройти этот путь и завершить олимпийский цикл в нашей стране с нашими соревнованиями», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.

В прошлом году Международная федерация фехтования (FIE) не допустила Великую к соревнованиям в нейтральном статусе.

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1 комментарий
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Почему она еще не канонизирована с таким ФИО и такой стойкостью духа?
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