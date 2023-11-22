Софья Великая: «Мечта об Олимпиаде есть до сих пор. Но сейчас все же по ситуации и их реалистичности выбираем цели»

Софья Великая рассказала о мотивации для продолжения спортивной карьеры.

— Сейчас вы продолжаете спортивную карьеру, тренируетесь, выступаете. Как удается сохранять позитив и веру в то, что Олимпиада в Париже все же случится в вашей жизни?

— Эта мечта есть до сих пор. Если она сбудется, я не знаю, это какие-то космические процессы значит будут управлять этим миром. Но сейчас все же по ситуации и их реалистичности выбираем цели. Поэтому на данный момент я планирую выступать на тех соревнованиях, где можно участвовать.

Мой любимый турнир — «Московская сабля», чемпионат России, Кубок России. А также то, что нам предлагают организовать — Игры дружбы и Игры БРИКС.

До этого еще надо дожить, доехать, чтобы участвовать и отобраться, поэтому там будет видно. Но в моем случае я просто получаю удовольствие от процесса, от своей активности в фехтовании и от своих результатов. Почему бы мне не продолжать заниматься этим?

— Заставлять себя идти на тренировки вам не приходится?

— Нет, что вы! Это для меня бесплатный фитнес, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.