Депутат Свищев: «Господин Бах может спать спокойно. Агрессивные выходки со стороны России на Олимпиаде никто не планирует»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Свищев Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Свищев назвал «больными фантазиями» слова Баха по поводу участия россиян в ОИ.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил по поводу допуска россиян к Играм-2024: «Опасаемся того, что со стороны России и российского правительства будут звучать все более агрессивные заявления».

«Это уже какие-то больные фантазии у Томаса Баха. Как он это придумывает? Что у него за советники?

Какие заявления могут быть во время Олимпийских игр? У нас одно заявление: обеспечение безопасности наших спортсменов. Если кто-то поедет на Олимпийские игры, то необходимо им обеспечить безопасность.

А агрессивные выходки со стороны России никто не планирует. Господин Томас Бах может спать спокойно.

Пусть работает, занимается подготовкой к Олимпийским играм. Все будет спокойно», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.  

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7 комментариев
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Свищев на фоне Бахов и макронов просто библейкий мудрец.
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Ну максимум - небольшой бах.
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Думаю Бах уже никогда не будет спать спокойно. Ну разве что когда...
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Пусть Баху спокойно спать помогут французкие клопы.
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Такое чувство что Аргентинский раздали на подсчетах ?
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