Томас Бах: «Мы ставим условия, эти условия не изменятся. Тем, кто готов их уважать, рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, не рады»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах высказался об участии россиян в Олимпиаде в Париже.

Ранее министр спорта РФ Олега Матыцин выступил против бойкота Олимпийских игр.

«Из России поступает так много противоречивых сообщений, что я не собираюсь комментировать все высказанные мнения», – сказал Бах, когда его попросили прокомментировать заявление Матыцина. 

«Чего мы опасаемся, так это того, что со стороны России и российского правительства будут звучать все более агрессивные заявления. Так что посмотрим, что произойдет.

Мы ставим условия, эти условия не изменятся: тем, кто готов их уважать, рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, не рады», – добавил Бах.

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35 комментариев
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нетаньяхам условия ставили?
+39
-15
+24
Вы там с Макроном договоритесь только, клоуны.
+26
-10
+16
Ответ Dinamik1
Надо что то создавать самим.Или соглашаться что нас дрючить будут еще лет сто.
Так мы вроде уже насоздавали кучу альтернативных игр и соревнований по всём ведущим видам спорта по уровню не хуже чем Чемпионаты мира и Европы, ОИ и прочие кубки. Разве нет?
Вроде каждый день по Первому каналу рассказывают как наш спортивные соревнования лучшие в мире.

Я вот даже не знаю куда лучше.
+15
-8
+7
Ответ Добрый_Ээх
нетаньяхам условия ставили?
Уже устали объяснять, это другое!
+12
-6
+6
спорт убрать из госфинансирования, вначале инвалиды, больницы, детсады в порядок и т.п.
+8
-3
+5
Ответ Михаил Александрович
люди которые половину жизни готовились к олимпиаде, мимо нее пролетают.. условия...бесит.
Я раньше тоже так мыслил. Но есть всему предел. И так запретили все что можно и нельзя. И что теперь , в ноги им кланяться и терпеть все эти унижения, только допустите пожалуйста до соревнований ?
+10
-5
+5
Надо не «условия ставить», а выполнять олимпийскую хартию.
+6
-2
+4
Ответ Хреновый Воронеж
Комментарий удален модератором
Вот же ты горазд лишние буквы к никам дописывать! Даже и к собственному нику зачем-то Воронеж приписал.
+4
0
+4
Ответ Кукушкин
Ничего не понимаю. Как сейчас помню, незадолго до моего выхода на заслуженную пенсию в 1960 году была Олимпиада в Риме. Там никого не запрещали, флаги и гимны были. И в Токио в 1964 всё было нормательно. И даже в Барселоне в 1992 году. И, мне могут не поверить, даже во вражеском Лондоне в 2012 году все участвовали с гимнами, флагами и с икрой в Русском доме. А сейчас почему-то нас стали обижать. Почему? Что же такое случилось? Ведь всё было так хорошо. Недоумеваю.
Это потому что ты на пенсию вышел в 60-х. Когда тебе 120 лет, недоумевать - это нормально.
+3
-1
+2
А ведь когда спортмены из России туда поедут, что мешает тому же МОК начать ставить ещё больше рамок и запретов уже по факту присутствия ?
Могут же, и ведь придумают
+7
-6
+1
Ответ Лыж_Ник
Вы там с Макроном договоритесь только, клоуны.
Комментарий удален модератором
Ответ Добрый_Ээх
нетаньяхам условия ставили?
Они с зе правильные ж
+2
-2
0
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