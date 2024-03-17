Томас Бах: «Мы ставим условия, эти условия не изменятся. Тем, кто готов их уважать, рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, не рады»

Глава МОК Томас Бах высказался об участии россиян в Олимпиаде в Париже.

Ранее министр спорта РФ Олега Матыцин выступил против бойкота Олимпийских игр.

«Из России поступает так много противоречивых сообщений, что я не собираюсь комментировать все высказанные мнения», – сказал Бах, когда его попросили прокомментировать заявление Матыцина.

«Чего мы опасаемся, так это того, что со стороны России и российского правительства будут звучать все более агрессивные заявления. Так что посмотрим, что произойдет.

Мы ставим условия, эти условия не изменятся: тем, кто готов их уважать, рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, не рады», – добавил Бах.