Мать фехтовальщика Биды: «Идет большая политическая игра, в которой наши ребята – пешки. Американцы понимают, насколько заманчива перспектива поехать на ОИ»

Мать фехтовальщика Биды заявила, что он не собирается возвращаться в большой спорт.

Сергей Бида и его жена Виолетта уехали из России в США летом 2023 года. В России против них было возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы.

Накануне появилась информация, что Бида намерен выступить за сборную США на Олимпиаде-2024.

– Как получилось, что они решили сменить гражданство?

– Все закрутилось, как понимаю, после того, как у нас была опубликована информация о том, что сын и его жена Виолетта уволены из Росгвардии. Американцы мгновенно отреагировали, подобная ситуация для них – лакомый кусок, как ни крути.

Насколько мне известно, национальный Олимпийский и Паралимпийский комитеты США уже направили специальную бумагу в конгресс, чтобы запустить процедуру ускоренного получения гражданства. Для нас это абсолютно неожиданно.

Идет большая политическая игра, в которой наши ребята – всего лишь пешки. Американская сторона прекрасно понимает, насколько заманчива для любого спортсмена перспектива поехать на Олимпийские игры, побороться там за медаль, вот и старается сейчас разыграть эту карту максимально эффективно вне зависимости от того, что из этого получится.

– Теоретически у Сергея и Виолетты разве есть шанс пройти квалификацию?

– Виолетта ждет ребенка, поэтому о ее участии в каких бы то ни было соревнованиях говорить вообще не приходится. В плане квалификации, опять же, насколько знаю, есть Панамериканский чемпионат. Но даже если представить, что сын будет туда допущен, фехтовать он сможет только в личном турнире.

В команду четверка уже отобрана в полном соответствии с американскими критериями. Не думаю, что в США, даже если предположить, что они успеют утрясти все формальности, пойдут на то, чтобы следовать против своих же правил. Такая же ситуация с Константином Лохановым.

– Ваш отец некоторое время назад говорил, что Сергей испытывает серьезные проблемы со спиной, поэтому и решил завершить карьеру в сборной России.

– Это хронические сложности. Есть две грыжи в позвоночнике, которые беспокоят сына уже лет десять. В Москве он не вылезал из специализированного медицинского центра, и все равно какие-то случайные боли присутствуют.

Никакого радикального лечения врачи предложить не могут, только временное обезболивание и закачка мышц. С каких-то соревнований Сергей из-за этой проблемы даже снимался, а Олимпиаду прошел на уколах.

– Речь, насколько помню, велась об операции, которую Сергею должны были сделать в США?

– Не совсем так. Она касалась колена, а не позвоночника. Врачи сразу сказали, что, если оперировать спину, это будет означать бесповоротное завершение карьеры. Так что мы решили немного повременить.

А колено Сергею уже прооперировали в США. Опять же, все сказанное совершенно не означает, что сын принял какое-то решение и намерен выступать за сборную этой страны.

На мой взгляд, все вилами по воде писано, а цель – просто максимально активизировать шумиху. Сергей никаким образом не проявлял желания вернуться в большой спорт и тем более получить американское гражданство. Он как работал тренером в клубе в Сан-Франциско, так и продолжает работать, – сказала Елена Гришина.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?