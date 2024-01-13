Мать фехтовальщика Биды: «Идет большая политическая игра, в которой наши ребята – пешки. Американцы понимают, насколько заманчива перспектива поехать на ОИ»

Теги сборная России НОК США сборная США Сергей Бида Политика Константин Лоханов Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Мать фехтовальщика Биды заявила, что он не собирается возвращаться в большой спорт.

Сергей Бида и его жена Виолетта уехали из России в США летом 2023 года. В России против них было возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы.

Накануне появилась информация, что Бида намерен выступить за сборную США на Олимпиаде-2024.  

– Как получилось, что они решили сменить гражданство?

– Все закрутилось, как понимаю, после того, как у нас была опубликована информация о том, что сын и его жена Виолетта уволены из Росгвардии. Американцы мгновенно отреагировали, подобная ситуация для них – лакомый кусок, как ни крути.

Насколько мне известно, национальный Олимпийский и Паралимпийский комитеты США уже направили специальную бумагу в конгресс, чтобы запустить процедуру ускоренного получения гражданства. Для нас это абсолютно неожиданно.

Идет большая политическая игра, в которой наши ребята – всего лишь пешки. Американская сторона прекрасно понимает, насколько заманчива для любого спортсмена перспектива поехать на Олимпийские игры, побороться там за медаль, вот и старается сейчас разыграть эту карту максимально эффективно вне зависимости от того, что из этого получится.

– Теоретически у Сергея и Виолетты разве есть шанс пройти квалификацию?

– Виолетта ждет ребенка, поэтому о ее участии в каких бы то ни было соревнованиях говорить вообще не приходится. В плане квалификации, опять же, насколько знаю, есть Панамериканский чемпионат. Но даже если представить, что сын будет туда допущен, фехтовать он сможет только в личном турнире.

В команду четверка уже отобрана в полном соответствии с американскими критериями. Не думаю, что в США, даже если предположить, что они успеют утрясти все формальности, пойдут на то, чтобы следовать против своих же правил. Такая же ситуация с Константином Лохановым.

– Ваш отец некоторое время назад говорил, что Сергей испытывает серьезные проблемы со спиной, поэтому и решил завершить карьеру в сборной России.

– Это хронические сложности. Есть две грыжи в позвоночнике, которые беспокоят сына уже лет десять. В Москве он не вылезал из специализированного медицинского центра, и все равно какие-то случайные боли присутствуют.

Никакого радикального лечения врачи предложить не могут, только временное обезболивание и закачка мышц. С каких-то соревнований Сергей из-за этой проблемы даже снимался, а Олимпиаду прошел на уколах.

– Речь, насколько помню, велась об операции, которую Сергею должны были сделать в США?

– Не совсем так. Она касалась колена, а не позвоночника. Врачи сразу сказали, что, если оперировать спину, это будет означать бесповоротное завершение карьеры. Так что мы решили немного повременить.

А колено Сергею уже прооперировали в США. Опять же, все сказанное совершенно не означает, что сын принял какое-то решение и намерен выступать за сборную этой страны.

На мой взгляд, все вилами по воде писано, а цель – просто максимально активизировать шумиху. Сергей никаким образом не проявлял желания вернуться в большой спорт и тем более получить американское гражданство. Он как работал тренером в клубе в Сан-Франциско, так и продолжает работать, – сказала Елена Гришина. 

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

33 комментария
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Одна беременная, второй с больной спиной, хотели просто спокойно жить во славу России, продвигать патриотизм и любовь к ней, а коварные американцы подкрались, вывезли в США, гражданство им там ускоренное выбивают, не спросив их, в олимпийскую сборную включают, а те-то и ни слухом ни духом... Облапошили бедных, обвели вокруг пальца простачков
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+56
Америкосы взяли в плен наших ребят и насильно заставляют выступать на Олимпийских играх 😭😭😭
+57
-2
+55
Уровень тренера в США позволяет без отборов участвовать на олимпиаде.Короче, гражданство получает из-за колена или позвоночника. Мать еще не определилась, но писала, что патриот. Запуталась мамуля
+35
-6
+29
Ответ - П Р О К У С -
Комментарий удален модератором
Сидим без ракет, яиц, сахара, одежды, айфонов, воды и тепла уже два года((( загнулись под санкциями. Памагите!
+22
-4
+18
Похоже, он от матери на самом деле сбежал
+13
0
+13
Мадам по моему просто врушка 😂
+13
-2
+11
Ответ Dmitriy Racheev
Пропаганда разрушает мозг
Расскажи, зая, где нет пропаганды. Не она разрушает мозг, а интерпретация конкретным индивидуумом.
+19
-12
+7
Пропаганда разрушает мозг
+13
-7
+6
Гришина продолжает врать. Но зачем? Их уже не достанут, они в безопасности
+6
-1
+5
Больше всех в этой ситуации жалко именно мать. Она несёт абсолютную ахинею, прекрасно это понимает, но ничего другого сказать не может - иначе потеряет отношения с собственным сыном.

На наших глазах происходит личная трагедия, когда война разделяет семьи.
+5
-2
+3
ну да пары медалей не хватает США что бы победить в медальном зачёте.
Большая политическая игра: только уведя двух спортсменов коварный США получит халявный доступ к природным ресурсам России. Через НАТО не получилось решили через МОК зайти.
+4
-1
+3
Пешка сделала ход. Е2Е4.
+3
-1
+2
Ответ - П Р О К У С -
Комментарий удален модератором
Вы территории не перепутали? =)
+7
-5
+2
Ахаха , как же тупо))
+1
0
+1
Ответ АдминБЦ
Больше всех в этой ситуации жалко именно мать. Она несёт абсолютную ахинею, прекрасно это понимает, но ничего другого сказать не может - иначе потеряет отношения с собственным сыном. На наших глазах происходит личная трагедия, когда война разделяет семьи.
Скорее всего Гришина просто до последнего будет прикрывать сына. Но я не понимаю зачем - их уже не достать. Конечно, Елена очень связана с Российской Федерацией фехтования, но в конце концов это не единственная работа на свете
+1
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Ответ Michael1969
Она сама фехтовальщица ещё советских времен, довольно сильная, входила в сборную СССР. Сейчас работает комментаторов, то есть чушь про "политическую игру" гарантирует ей место в пуле "правильных комментаторов". Даёт интервью не кому попало, а Russia Today, то есть вредит получению сыном американских документов в том исключительно порядке, в котором он пытается их получить (вообще вряд ли получит, так как раздача паспортов спортсменам без обычных иммиграционных оснований считается уделом диктатур типа России, Турции, Азербайджана, Казахстана и т.д.), в обычном получит, конечно, но в исключительно вряд ли. Они сами это понимают, недаром жена беременна, ребёнок получит гражданство по рождению на территории США.
Я и написал: не умна
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Ответ imaxim
Гришина продолжает врать. Но зачем? Их уже не достанут, они в безопасности
Зелимхан Яндарбиев, например, тоже так считал)) Хотя, конечно, Бида - не того полёта птица.
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Ох уж эти коварные американцы
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Ответ imaxim
Скорее всего Гришина просто до последнего будет прикрывать сына. Но я не понимаю зачем - их уже не достать. Конечно, Елена очень связана с Российской Федерацией фехтования, но в конце концов это не единственная работа на свете
Она просто в процессе принятия еще на первой стадии - отрицание.
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Ответ Dizzod
ну да пары медалей не хватает США что бы победить в медальном зачёте. Большая политическая игра: только уведя двух спортсменов коварный США получит халявный доступ к природным ресурсам России. Через НАТО не получилось решили через МОК зайти.
и ведь у многих действительно такая картина происходящего в голове,какой же ужас
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Они случайно не родственники Бидена?
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Интересно поставит ли крест американская федерация на чьей-то олимпийской мечте, ради мечты недавно сменившего гражданство. Думаю кто то многие годы положил на подготовку, искал спонсоров и его место отдадут... лично мне отцепленного от олимпиады американского атлета по человечески жалко будет
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Т.е. этот Бида ещё и мимо ОИ. Ох, дурак!
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маму понять можно. 99% матерей живут в вымышленном ими самим мире поо своих детей. зря она на вью согласилась.
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Базированная маман.
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Родители за детей а ответе?))))
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Комментарий удален модератором
Ну ну
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