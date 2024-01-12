В Федерацию фехтования России не обращались по поводу перехода спортсменов в сборную США

ФФР не получала обращений по поводу перехода спортсменов в сборную США.

Фехтовальщик Константин Лоханов уехал в США в 2022 году, Сергей Бида и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе.

Издание USA Today сообщило, что Бида и Лоханов намерены получить американское гражданство, чтобы представлять сборную США на Олимпийских играх в Париже.

«При процедуре смены спортивного гражданства необходимо согласование перехода от федерации предыдущего гражданства.

В Федерацию фехтования России со стороны Ассоциации фехтования США никто не обращался», – заявили в пресс-службе ФФР.

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