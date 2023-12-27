Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида были отчислены из сборной России в июне этого года

Шпажисты Сергей и Виолетта Бида были отчислены из сборной России в июне 2023 года.

Об этом говорится в приказе о внесении изменений в список кандидатов в сборные РФ по фехтованию, опубликованном на сайте спорта России.

Изменения утверждены заместителем министра спорта России Алексеем Морозовым. Документ подписан президентом Федерации фехтования России Ильгаром Мамедовым.

Ранее стало известно, что МВД России объявило и его жену Виолетту в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы.

Летом спортсмены выступили в нейтральном статусе на чемпионате США по фехтованию. По словам тренера Алексея Глазунова, Бида сейчас живет в Калифорнии, где фехтует и тренирует в клубе.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?