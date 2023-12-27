Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида были отчислены из сборной России в июне этого года

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Министерство спорта России Сергей Бида Виолетта Храпина Фехтование

Шпажисты Сергей и Виолетта Бида были отчислены из сборной России в июне 2023 года.

Об этом говорится в приказе о внесении изменений в список кандидатов в сборные РФ по фехтованию, опубликованном на сайте Министерства спорта России.

Изменения утверждены заместителем министра спорта России Алексеем Морозовым. Документ подписан президентом Федерации фехтования России Ильгаром Мамедовым. 

Ранее стало известно, что МВД России объявило Сергея Биду и его жену Виолетту в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы.

Летом спортсмены выступили в нейтральном статусе на чемпионате США по фехтованию. По словам тренера Алексея Глазунова, Бида сейчас живет в Калифорнии, где фехтует и тренирует в клубе. 

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4 комментария
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Видимо претензия в том, что не уволились из Росгвардии.
Сначала дают звания (якобы номинальные) спортсменам, а потом судом угрожают (реальными сроками). Абсурд...
+2
-1
+1
Ответ Olga.t
Видимо претензия в том, что не уволились из Росгвардии. Сначала дают звания (якобы номинальные) спортсменам, а потом судом угрожают (реальными сроками). Абсурд...
Жена к ЦСКА приписана из документа - то есть из ВС РФ, а муж к Динамо - то есть из Росгвардии.
+2
-1
+1
Ответ Георгий Михеев
Ну формально все верно - дезертиры -). У работников оборонки, Росгвардии и прочих непростых ребят всегда был особый порядок выезда за бугор.
Когда настолько мелочь, лейтенант и, скорее всего, сержант без допусков секретности или с третьим - нет, особого порядка выезда не было.
А вот оставление части, да, показательно можно притянуть в любой момент, и любой спортсмен - псевдовоеннослужащий теперь должен это понимать, что в любой момент проблемы создадут, если что не так хрюкнешь.
+1
0
+1
Ответ Olga.t
Видимо претензия в том, что не уволились из Росгвардии. Сначала дают звания (якобы номинальные) спортсменам, а потом судом угрожают (реальными сроками). Абсурд...
Ну формально все верно - дезертиры -). У работников оборонки, Росгвардии и прочих непростых ребят всегда был особый порядок выезда за бугор.
+2
-2
0
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