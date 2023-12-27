Мать шпажиста Биды о его отъезде в США: «Сергей не сделал ничего плохого и не действовал втихаря. Он всем официально объявил о завершении карьеры»

Теги сборная России сборная России жен Сергей Бида Виолетта Храпина Фехтование

Мать фехтовальщика Биды объяснила ситуацию с его отъездом в США.

Летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Сергей Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию. 

Накануне стало известно, что МВД России объявило спортсменов в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части.

«Сын с женой уехали в Турцию, чтобы получить визу в США, поскольку в Москве сделать этого не могли. При этом Сергей собирался в Соединенные Штаты Америки, чтобы сделать операцию.

В Турции необходимые документы тоже оформить не сумели, но сказали, что получить их можно в Белграде. Поэтому они отправились туда, а уже потом – в США.

Это было связано с необходимостью пройти лечение. Смысл в том, что он не сделал ничего плохого и не действовал втихаря.

Он всем официально объявил о завершении карьеры. Единственное, что пришлось ждать визу, поскольку непонятно было, дадут ее или нет», – сказала двукратный призер ЧМ по фехтованию Елена Гришина.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

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13 комментариев
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Что дозволено Исинбаевой, то не дозволено Биде
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Тогда по идее при завершении карьеры он и уволиться из Росгвардии должен был -). В этой истории походу все хороши.
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Завершил карьеру, поехал делать операцию, поэтому и оказался на чемпионате США.)
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Думал прокатит, хитрожопый. Ну да, ну да )))
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Ответ Георгий Михеев
Тогда по идее при завершении карьеры он и уволиться из Росгвардии должен был -). В этой истории походу все хороши.
Зачем? Они сидят на офицерских должностях до пенсии, как полковник Ишмуратова. Рапорт надо было писать по собственной инициативе, если надумал остаться в США.
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Ответ Андоррский почтальон
Завершил карьеру, поехал делать операцию, поэтому и оказался на чемпионате США.)
а попутно ещё потренировал врагов России управляться со шпагой.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Думал прокатит, хитрожопый. Ну да, ну да )))
Ничего он не думал - не способен, поэтому и нарвался на беду.
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