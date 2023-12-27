Тренер Глазунов: «Бида в Калифорнии, фехтует и тренирует в клубе. Деклараций никаких не подписывал, во всяком случае мне он рассказал так»

Теги сборная России Сергей Бида Александр Глазунов ТАСС Виолетта Храпина Фехтование

Тренер Сергея Биды Александр Глазунов высказался об отъезде спортсмена в США.

Летом призер Олимпийских игр Бида и его жена Виолетта Храпина без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию. После этого тренера Биды Глазунова освободили от должности в сборной России. 

Накануне стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье Сергея и Виолетту Биду.

«Сергей выходил на связь, поздравлял с днем рождения, потом еще связывались. У него все хорошо, что я еще могу сказать? Он в Калифорнии, фехтует и тренирует в клубе в Сан-Хосе, выступает в нейтральном статусе на чемпионате США.

Человек принял такую жизнь, такое решение, я не думаю, что ему дадут гражданство так быстро, поэтому не уверен в его выступлении на Олимпиаде, как на предстоящей, так и на следующей в Лос-Анджелесе.

Он фехтует, тренирует детей, делает рекламу своему клубу. А я не первый и не последний.

Извинения? А кто я ему? Да, я был личным тренером, но каждый выбирает свою судьбу. Он захотел полностью поменять свою жизнь. Насколько знаю, деклараций никаких не подписывал, во всяком случае мне он рассказал так.

Со сборной я уже не работаю, контракт заканчивается 31 декабря, но индивидуально тренирую одного спортсмена, чтобы квалификацию не забыть. Молодой, звезд с неба не хватает, но тренировать интересно. Сложилось так, так получилось, по судам бегать не буду. Что мог, я для фехтования сделал. Кто знает, может быть, что-то в жизни у меня хорошее еще получится», – рассказал Глазунов.

МВД РФ объявило в розыск олимпийского призера Сергея Биду и его жену. Летом они приняли участие в чемпионате США по фехтованию

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1 комментарий
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Бида - офицер росгвардии, его жена - военнослужащая. Они не увольнялись. Юридически - дезертиры. Правда, майора Исинбаеву никто не преследует, почему-то.
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