Тренер Глазунов: «Бида в Калифорнии, фехтует и тренирует в клубе. Деклараций никаких не подписывал, во всяком случае мне он рассказал так»

Тренер Сергея Биды Александр Глазунов высказался об отъезде спортсмена в США.

Летом призер Олимпийских игр Бида и его жена Виолетта Храпина без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию. После этого тренера Биды Глазунова освободили от должности в сборной России.

Накануне стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье Сергея и Виолетту Биду.

«Сергей выходил на связь, поздравлял с днем рождения, потом еще связывались. У него все хорошо, что я еще могу сказать? Он в Калифорнии, фехтует и тренирует в клубе в Сан-Хосе, выступает в нейтральном статусе на чемпионате США.

Человек принял такую жизнь, такое решение, я не думаю, что ему дадут гражданство так быстро, поэтому не уверен в его выступлении на Олимпиаде, как на предстоящей, так и на следующей в Лос-Анджелесе.

Он фехтует, тренирует детей, делает рекламу своему клубу. А я не первый и не последний.

Извинения? А кто я ему? Да, я был личным тренером, но каждый выбирает свою судьбу. Он захотел полностью поменять свою жизнь. Насколько знаю, деклараций никаких не подписывал, во всяком случае мне он рассказал так.

Со сборной я уже не работаю, контракт заканчивается 31 декабря, но индивидуально тренирую одного спортсмена, чтобы квалификацию не забыть. Молодой, звезд с неба не хватает, но тренировать интересно. Сложилось так, так получилось, по судам бегать не буду. Что мог, я для фехтования сделал. Кто знает, может быть, что-то в жизни у меня хорошее еще получится», – рассказал Глазунов.

МВД РФ объявило в розыск олимпийского призера Сергея Биду и его жену. Летом они приняли участие в чемпионате США по фехтованию