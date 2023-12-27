Тихонов о фехтовальщиках Бида, объявленных в розыск: «Их надо сразу лишить российского гражданства. Пусть живут в США, кому они там будут нужны?»

Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен Сергей Бида Виолетта Храпина Биатлон

Александр Тихонов заявил, что фехтовальщиков Бида нужно лишить гражданства РФ.

Летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Сергей Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию. 

Накануне стало известно, что МВД России объявило спортсменов в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет за самовольное оставление части или места службы. 

«Я не могу это оценить никаким иным словом, кроме как предательство. И не надо их подавать в розыск, надо сразу лишить российского гражданства. Пусть они живут там, и это будет примером для всех. Кому они там будут нужны?

А они этого не понимают. Думаю, что это было вызвано их минутной слабостью. И это очень неверное решение.

Скажу так – в 1973 году, когда я уже дважды был олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира, после возвращения мы пять суток провели в Монреале и все это время эмигранты из СССР уговаривали меня остаться.

Они говорили: «Александр, что вы там будете делать? Оставайтесь!» Но мы все вернулись.

И когда потом на протяжении 9,5 лет, когда на меня было сфабриковано уголовное дело, что в нашей стране не редкость, я жил в другой. Но при этом отказался работать тренером, хотя мне давали квартиру, машину и очень большую зарплату.

Тогда выжить мне помогали друзья. Но я вернулся в Россию, я не озлобился. Ведь это моя Родина, и в радости, и в горести нам надо переживать вместе. Я и сейчас остаюсь патриотом России», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

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32 комментария
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Уверен, если им сообщить о лишении гражданства и грозящей уголовной ответственности, то они сразу вернуться. Ну не дураки же они терять такой паспорт и еще по уголовку попадать?
+33
0
+33
То есть на него было сфабриковано уголовное дело, а на ребят справедливо возбуждено? Хотя, напомню, его подозревали в организации убийства. У шляпы либо совсем с головой плохо, либо с совестью. Скорее всего, и с тем, и с другим.
+22
0
+22
Бида какая-то с Тихоновым
+23
-2
+21
Они не против, мне кажется
+11
0
+11
Живем в уникальную эпоху полного триумфа вот таких людей. Дорвались, как говорится.
+13
-2
+11
Кому они там нужны? Здесь их хоть кто-то разыскивает
+6
0
+6
Лишение гражданства для ребят подарок - меньше мороки с отказом от него и преследование по политическим мотивам доказывать не надо. Жгите 😉
+7
-1
+6
Ответ Ебздрогыч
То есть на него было сфабриковано уголовное дело, а на ребят справедливо возбуждено? Хотя, напомню, его подозревали в организации убийства. У шляпы либо совсем с головой плохо, либо с совестью. Скорее всего, и с тем, и с другим.
Не только подозревали, но и вынесли обвинительный приговор. Да и под амнистию попал, где обязательное условие - признание вины.
+5
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+5
"Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно."
(М.М.Жванецкий)
+4
0
+4
А у нас так все нужны, что пенсионеры живут в нищете. а этот тип все рассказывает о счастливом прошлом, потому что нет будущего...одни лозунги.
+4
0
+4
Конституцию сначала надо поменять, чтобы лишать гражданства, полученного по рождению.
+3
0
+3
И когда потом на протяжении 9,5 лет, ""я жил за чужой счёт"" при этом отказался работать тренером, хотя мне давали квартиру, машину и очень большую зарплату.
+3
0
+3
Дурачок, не признающий российскую конституцию
+3
-1
+2
Опять без таблеток дал интервью
+2
0
+2
В Новинках включили интернет. Аллилуйя!
+2
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+1
Ответ тон
Комментарий удален модератором
Если ненавидеть либерасотов, то не все ли равно, что там в конституции? Ориентироваться на какие-то там права граждан - чисто либеральная тема. Собрались втроём, расстреляли, закопали и готово
+2
-1
+1
Ответ Picachu
Меня лишите граждантсва Росси и отправьте в США во Флориду . я фанат UFC и Тампы Бэй ещё с Венсаном Лекавалье .
В смысле? Езжай сам! Тебя никто не держит! Вот ты реально никому не нужен!
+1
0
+1
Меня лишите граждантсва Росси и отправьте в США во Флориду . я фанат UFC и Тампы Бэй ещё с Венсаном Лекавалье .
+1
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- Уж мы их душили-душили, душили-душили :)))
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Наёмный убийца все-таки выжил. Вот собака😊😊😊
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Комментарий удален модератором
Ответ Ебздрогыч
То есть на него было сфабриковано уголовное дело, а на ребят справедливо возбуждено? Хотя, напомню, его подозревали в организации убийства. У шляпы либо совсем с головой плохо, либо с совестью. Скорее всего, и с тем, и с другим.
Да и сейчас живет не в России, правда в окулированной Россией Белорусии, но всё равно не в России
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Ответ 88x22
Даже приобретенного гражданства, к слову, лишить нельзя. Конституция не предусматривает исключений, так что весь пиар в СМИ про лишение мигрантов оного гражданства - пропагандистский пшик.
Учите матчасть! Уже более полугода как Путин подписал указ, что можно лишать приобретённого гражданства! Нельзя же так себя выставлять на посмешище!
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Ответ estoico
Кому они там нужны? Здесь их хоть кто-то разыскивает
чисто довлатов))
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Ответ Артём Ларсон
И когда потом на протяжении 9,5 лет, ""я жил за чужой счёт"" при этом отказался работать тренером, хотя мне давали квартиру, машину и очень большую зарплату.
Он все эти годы официально числился президентом СБР, получал зарплату ...
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Ответ Илья Савчук
Опять без таблеток дал интервью
А может наоборот? После таблеток?
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Ответ Picachu
Держут , для войны с Украиной и никого не выпускают в развитые страны . США дала и даёт миру все . все остальные страны должны преклониться перед ней
А ХА ХА Ну понятно! Что же ты сразу не сказал, что ты с хутора! Там у вас реально не выпускают. Из России выезд свободный. Покупай билет и лети.
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