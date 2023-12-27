Тихонов о фехтовальщиках Бида, объявленных в розыск: «Их надо сразу лишить российского гражданства. Пусть живут в США, кому они там будут нужны?»

Александр Тихонов заявил, что фехтовальщиков Бида нужно лишить гражданства РФ.

Летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Сергей Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию.

Накануне стало известно, что МВД России объявило спортсменов в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет за самовольное оставление части или места службы.

«Я не могу это оценить никаким иным словом, кроме как предательство. И не надо их подавать в розыск, надо сразу лишить российского гражданства. Пусть они живут там, и это будет примером для всех. Кому они там будут нужны?

А они этого не понимают. Думаю, что это было вызвано их минутной слабостью. И это очень неверное решение.

Скажу так – в 1973 году, когда я уже дважды был олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира, после возвращения мы пять суток провели в Монреале и все это время эмигранты из СССР уговаривали меня остаться.

Они говорили: « , что вы там будете делать? Оставайтесь!» Но мы все вернулись.

И когда потом на протяжении 9,5 лет, когда на меня было сфабриковано уголовное дело, что в нашей стране не редкость, я жил в другой. Но при этом отказался работать тренером, хотя мне давали квартиру, машину и очень большую зарплату.

Тогда выжить мне помогали друзья. Но я вернулся в Россию, я не озлобился. Ведь это моя Родина, и в радости, и в горести нам надо переживать вместе. Я и сейчас остаюсь патриотом России», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?