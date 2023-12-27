Дед фехтовальщика Биды: «Сергей – очень патриотично настроенный человек. В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию»

Шпажист Сергей Бида уехал в США из-за необходимости сделать операцию.

Об этом заявил его дед – двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин.

Летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию.

Накануне стало известно, что МВД России объявило спортсменов в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части.

« – очень патриотично настроенный человек, и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал. Когда у него случилась травма позвоночника, он искал, где можно сделать операцию.

Это произошло три года назад. Причем с данным повреждением он постоянно выступал. После окончания Олимпиады он лежал в клинике. Также возникли проблемы с коленом. Он понял, что неспособен соревноваться на высоком уровне с таким повреждением.

В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию. Он оформил все через отца и отдал все документы в Росгвардию.

Там присутствовали и медицинские справки о том, что ему требуется оперативное вмешательство на колено, что он ищет клинику. Все это было официально передано», – сказал Гришин.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?