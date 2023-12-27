Дед фехтовальщика Биды: «Сергей – очень патриотично настроенный человек. В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию»

Теги сборная России Сергей Бида Виолетта Храпина Фехтование

Шпажист Сергей Бида уехал в США из-за необходимости сделать операцию.

Об этом заявил его дед – двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин.

Летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию. 

Накануне стало известно, что МВД России объявило спортсменов в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части.

«Сергей – очень патриотично настроенный человек, и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал. Когда у него случилась травма позвоночника, он искал, где можно сделать операцию.

Это произошло три года назад. Причем с данным повреждением он постоянно выступал. После окончания Олимпиады он лежал в клинике. Также возникли проблемы с коленом. Он понял, что неспособен соревноваться на высоком уровне с таким повреждением.

В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию. Он оформил все через отца и отдал все документы в Росгвардию.

Там присутствовали и медицинские справки о том, что ему требуется оперативное вмешательство на колено, что он ищет клинику. Все это было официально передано», – сказал Гришин.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

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17 комментариев
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Чтоб Биду спасти от бед -
За него вступился дед.
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Патриотично настроенный Сергей весной публикует фотографии с Розы Хутор, а в августе из США (до этого он регулярно вел инст). И посты начинает писать только на английском, кроме рекламных. Ну и съемка в агитке от BBC.

Одним словом, обыкновенный приживала и все.
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Фридман донативший ВСУ спокойно живет в Москве, а какие-то рапиристы в розыске, сюрреализм
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Майор Исинбаева почему не в розыске
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Ничего, на играх дружбы арестуем очередных американцев и обменяем на этих двух
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Дед Биды - перспективный ник
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Совсем дед плохой! Хрень несёт! Нужна операция и поэтому он ..... выступил на чемпионате сша! Дед незачёт! Думай над отмазом лучше!
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Много чего странного.Они оставили часть?А они вообще служили?Майор Исинбаева часть тоже поди оставила и как оказалась не чего.Вопрос,а кто тогда им эти звания дал и почему они спокойно уехали в США во время СВО?
+1
0
+1
Ответ Atsuktuvas
Чтоб Биду спасти от бед - За него вступился дед.
Я ведь не Бида, а Гришин
Говорил бледнея дед
Протокольчик щас напишем
Проходите в кабинет
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Это же дид . плевать на них
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Однако с этими травмами он выступил в США в команднике и завоевал золото.
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Красавцы!
Увидели отношение Пыпы!
Нет у него денег на каких-то фехтовальщиков!
Большеной, Валиева, Степанова - все строго по списку.Остальные лесом
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Ищут пожарные. Сколько шуму из-за атлетов о существовании которых за пределами федерации мало кто подозревал.
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Поздно, дед. В России если приклеится ярлык предателя, то это уже навсегда.
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Ответ lenson
Майор Исинбаева почему не в розыске
Та под прикрытием разваливает МОК, а про этого только новую версию бросили.
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