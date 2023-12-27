Дед фехтовальщика Биды: «Сергей – очень патриотично настроенный человек. В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию»
Шпажист Сергей Бида уехал в США из-за необходимости сделать операцию.
Об этом заявил его дед – двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин.
Летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию.
Накануне стало известно, что МВД России объявило спортсменов в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части.
«Сергей – очень патриотично настроенный человек, и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал. Когда у него случилась травма позвоночника, он искал, где можно сделать операцию.
Это произошло три года назад. Причем с данным повреждением он постоянно выступал. После окончания Олимпиады он лежал в клинике. Также возникли проблемы с коленом. Он понял, что неспособен соревноваться на высоком уровне с таким повреждением.
В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию. Он оформил все через отца и отдал все документы в Росгвардию.
Там присутствовали и медицинские справки о том, что ему требуется оперативное вмешательство на колено, что он ищет клинику. Все это было официально передано», – сказал Гришин.
МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?
За него вступился дед.
Одним словом, обыкновенный приживала и все.
Говорил бледнея дед
Протокольчик щас напишем
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Увидели отношение Пыпы!
Нет у него денег на каких-то фехтовальщиков!
Большеной, Валиева, Степанова - все строго по списку.Остальные лесом