Егорян, Великая и Позднякова выступят на Кубке России по фехтованию

Двукратные олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях Яна Егорян, Софья Великая и София Позднякова вошли в список участниц Кубка России, который пройдет с 18 по 25 декабря в Сириусе.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

Среди саблистов также заявлены Ольга Никитина, Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, у рапиристов выступят Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин, а в соревнованиях шпажистов – Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Татьяна Андрюшина, Павел Сухов и Никита Глазков.

В мае Егорян, Великая и Позднякова не были допущены к турнирам под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).