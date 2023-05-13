Мамедов о возможности оспорить недопуск фехтовальщиков: «В этом нет никакого смысла, это будет просто потерей денег и времени»

Теги сборная России сборная России жен Софья Великая сабля Ильгар Мамедов ФФР FIE Яна Егорян София Позднякова Фехтование

Глава Федерации фехтования России считает, что оспаривать недопуск спортсменов бесполезно.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян, Софию Позднякову и других ведущих спортсменов.

Ильгар Мамедов ответил на вопрос о возможности оспорить решение FIE.

«Нет, разве вы видите суды с международным правом? Мы чего только не делали, но разве это помогло нам с допуском? Так что в этом нет никакого смысла, это будет просто потерей денег и времени», – сказал Мамедов.

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3 комментария

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Андоррский почтальон
Тем не менее, судиться надо. Хотя бы для того, чтобы демонстрировать свою позицию. Да и шансы вообще-то не абсолютно нулевые.
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андрэ
наконец дошло
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Viks
Было много радости по поводу допуска... Посчитали - прослезились...
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