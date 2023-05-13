Мамедов о возможности оспорить недопуск фехтовальщиков: «В этом нет никакого смысла, это будет просто потерей денег и времени»
Глава Федерации фехтования России считает, что оспаривать недопуск спортсменов бесполезно.
Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян, Софию Позднякову и других ведущих спортсменов.
Ильгар Мамедов ответил на вопрос о возможности оспорить решение FIE.
«Нет, разве вы видите суды с международным правом? Мы чего только не делали, но разве это помогло нам с допуском? Так что в этом нет никакого смысла, это будет просто потерей денег и времени», – сказал Мамедов.
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