Глава Федерации фехтования России: «Мы не запрещаем допущенным спортсменам участвовать в турнирах, если у них есть желание. Делить сборную на хороших и плохих мы не хотим»

Теги МОК сборная России сборная России жен Софья Великая Вениамин Решетников Ильгар Мамедов ФФР FIE Яна Егорян София Позднякова Фехтование

В Федерации фехтования России заявили, что не хотят делить спортсменов на хороших и плохих.

В мае глава организации Ильгар Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики не будут выступать на международных турнирах, несмотря на формальный допуск.

Позднее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал спортсменов не бойкотировать соревнования при возможности выступить на них.

«Наша федерация пыталась себя защитить, и ни к чему это не привело, кроме потери денег и времени.

Затем появились рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), потом вышел документ от Международной федерации фехтования (FIE), по которому целый ряд наших именитых спортсменов был отрезан от турниров – Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян, Вениамин Решетников и другие. При этом они ни в чем не виноваты.

В результате одни будут выступать, а другие останутся дома. Не будет ли это предательством по отношению к ним? Люди много лет на высоком уровне защищали честь страны, выступали под флагом и с гимном.

По большому счету, предлагается предать половину спортсменов, да еще и выступая без принадлежности к родине. Такое разделение может попросту развалить наш коллектив, который рано или поздно все равно вернется на международную арену.

При этом мы нисколько не запрещаем допущенным спортсменам участвовать в турнирах, если у них есть такое желание. Никого не ограничиваем.

Тем более сейчас они напрямую общаются с FIE, национальная федерация никак в этом процессе не участвует. Но делить сборную на хороших и плохих спортсменов мы не хотим», – заявил Мамедов.

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22 комментария

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serginn
Мы никому не запрещаем. Конечно тогда они будут предателями, убийцами команды и вообще тварями, но мы не запрещаем, нет.

Речь прямо мотивирующая)
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Oleg
Вы страну на хороших и плохих разделили.
Если озвучишь что ввп вор , что сво это преступление, то ты иноагент.
В лучшем случае штраф как Ройзману, в худшем уничтожение человека как Навальный.
+31
-8
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Lacrosse-style goal
Пока не определились, надо переобуваться или нет. Так сказать, сидят в одном ботинке пока...
+16
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den70
Никто никуда не поедет, но мы никому не запрещаем.
Очень интересно, но ничего не понятно.
+8
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Olga.t
Как уж на сковородке...
Не запрещаем, но они точно будут предателями родины... Просто кринж.
+4
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Костя Както
Читаю заметку и размышляю почему наши предки подобрали для вроде несхожих понятий однокоренные названия: родина и уродина?
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Kycok Dobra
Этап отрицания пройден
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Al561
Мы не запрещаем этим предателям выступать, тем более, что у нас никто не спрашивает разрешения)))
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Олег Иванов
"При этом они ни в чем не виноваты."

-Мы ни в чём не виноваты!!! - кричали простые жители Берлина в 1945-м году.
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Ковид 07.10.52
Ха-ха...вспомнился анекдот...про летающих крокодилов...летают, но низехонько...низехонько...
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Дмитрий Сологубов
Ну, надо ещё пару тройку городов соседней страны стереть с лица земли, глядишь на соревнования и пустят.
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Максим Прокофьев
Ответ serginn
Мы никому не запрещаем. Конечно тогда они будут предателями, убийцами команды и вообще тварями, но мы не запрещаем, нет. Речь прямо мотивирующая)
Так Матыцин (министр спорта) сегодня так и сказал практически. Сразу видно, генеральная линия выработана и сейчас всё Федерации выскажут своё "оригинальное" мнение.
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Atsuktuvas
И хочется, и колется, и мама не велит.
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Ярик01
Когда в минспорте потребовали сдать назад, но не потерять лицо)
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Alestern
Пусть выступают.. но за свой счёт исключительно
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Kurbik
Какое-то скользкое и неприятное двуличие!
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Дмитрий Матросов
И этот человек(попросту говоря, человек с низкой социальной ответственностью стал каким то чудом министром спорта России?)
Неудивительно что нас везде нагибают.
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Пользователь заблокирован
Ян Мельник, позвоните попозже, мы еще в министерство за рекомендациями и методичкой не ходили …
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Фёдор Кузнецов
Ответ serginn
Мы никому не запрещаем. Конечно тогда они будут предателями, убийцами команды и вообще тварями, но мы не запрещаем, нет. Речь прямо мотивирующая)
Прям как дзюдоисты стали предателями?
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