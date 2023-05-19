Глава Федерации фехтования России: «Мы не запрещаем допущенным спортсменам участвовать в турнирах, если у них есть желание. Делить сборную на хороших и плохих мы не хотим»

В Федерации фехтования России заявили, что не хотят делить спортсменов на хороших и плохих.

В мае глава организации Ильгар Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики не будут выступать на международных турнирах, несмотря на формальный допуск.

Позднее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал спортсменов не бойкотировать соревнования при возможности выступить на них.

«Наша федерация пыталась себя защитить, и ни к чему это не привело, кроме потери денег и времени.

Затем появились рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), потом вышел документ от Международной федерации фехтования (FIE), по которому целый ряд наших именитых спортсменов был отрезан от турниров – Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян, Вениамин Решетников и другие. При этом они ни в чем не виноваты.

В результате одни будут выступать, а другие останутся дома. Не будет ли это предательством по отношению к ним? Люди много лет на высоком уровне защищали честь страны, выступали под флагом и с гимном.

По большому счету, предлагается предать половину спортсменов, да еще и выступая без принадлежности к родине. Такое разделение может попросту развалить наш коллектив, который рано или поздно все равно вернется на международную арену.

При этом мы нисколько не запрещаем допущенным спортсменам участвовать в турнирах, если у них есть такое желание. Никого не ограничиваем.

Тем более сейчас они напрямую общаются с FIE, национальная федерация никак в этом процессе не участвует. Но делить сборную на хороших и плохих спортсменов мы не хотим», – заявил Мамедов.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная