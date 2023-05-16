Мамедов о возможности обжаловать недопуск Егорян, Великой и Поздняковой: «У нас в бюджете это не заложено. Цель не оправдывает средства»

Теги сборная России жен Софья Великая Ильгар Мамедов ФФР FIE Яна Егорян София Позднякова Фехтование

В Федерации фехтования России объяснили, почему не станут обжаловать недопуск спортсменов.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не разрешила выступать ведущим российским фехтовальщикам, в том числе олимпийским чемпионам.

«Действительно ли не будет обжаловаться недопуск Яны Егорян, Софьи Великой, Софьи Поздняковой? Если какая-то структура хочет это сделать за свои средства, пускай обжалуют.

У нас в бюджете это не заложено. А это огромные средства. Цель не оправдывает средства. К тому же мы уже подавали иск. И чем это закончилось?» – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

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