Мамедов о возможности обжаловать недопуск Егорян, Великой и Поздняковой: «У нас в бюджете это не заложено. Цель не оправдывает средства»

В Федерации фехтования России объяснили, почему не станут обжаловать недопуск спортсменов.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не разрешила выступать ведущим российским фехтовальщикам, в том числе олимпийским чемпионам.

«Действительно ли не будет обжаловаться недопуск Яны Егорян, Софьи Великой, Софьи Поздняковой? Если какая-то структура хочет это сделать за свои средства, пускай обжалуют.

У нас в бюджете это не заложено. А это огромные средства. Цель не оправдывает средства. К тому же мы уже подавали иск. И чем это закончилось?» – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная