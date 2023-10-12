Мамедов об отстранении ОКР: «Давно пора всем понять, что нужно заниматься развитием своего вида спорта на территории своей страны. Биться в закрытую дверь мы не будем»

Теги МОК ОКР Ильгар Мамедов ФФР Фехтование

Глава Федерации фехтования России назвал ожидаемыми новые санкции МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Ожидаемое решение. Я думаю, что давно пора всем понять, что нужно заниматься развитием своего вида спорта на территории своей страны. Страна у нас большая, территорий много, биться в закрытую дверь, кому-то что-то доказывать мы не будем.

Если зарубежные специалисты думают, что таким отстранением они добьются какой-то революции в нашей стране, они глубоко заблуждаются», – сказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

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