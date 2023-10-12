Мамедов об отстранении ОКР: «Давно пора всем понять, что нужно заниматься развитием своего вида спорта на территории своей страны. Биться в закрытую дверь мы не будем»

Глава Федерации фехтования России назвал ожидаемыми новые санкции МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Ожидаемое решение. Я думаю, что давно пора всем понять, что нужно заниматься развитием своего вида спорта на территории своей страны. Страна у нас большая, территорий много, биться в закрытую дверь, кому-то что-то доказывать мы не будем.

Если зарубежные специалисты думают, что таким отстранением они добьются какой-то революции в нашей стране, они глубоко заблуждаются», – сказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.