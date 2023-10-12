Павел Колобков: «Надеюсь, ОКР использует все возможные способы для оспаривания решения об отстранении»
Экс-министр спорта России надеется, что ОКР оспорит решение об отстранении.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Я считаю, что это решение совершенно не обоснованно и не соответствует ни духу, ни положениям Олимпийской хартии. Надеюсь, что Олимпийский комитет России использует все возможные способы для оспаривания этого решения. Я уверен, что для этого есть все основания.
Будет сложно, потому что действительно сейчас в спорте у нас стало слишком много политики. Но при этом нужно бороться и отстаивать наши законные права олимпийского комитета и наших спортивных федераций.
Надеюсь, что МОК примет все-таки обоснованное решение, может быть, не так быстро, но все-таки примет. Сейчас у них такой период, я уверен, что когда придут новые руководители, будет, возможно, новая ситуация», – сказал Павел Колобков.
надежда на халяву умирает последней