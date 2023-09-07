Ильгар Мамедов: «Наши ведущие спортсмены отстранены. Никаких перспектив пока не видно на горизонте»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР Париж-2024 Фехтование

Ильгар Мамедов не видит перспектив возвращения ведущих российских фехтовальщиков.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян.

«Никакого просвета нет. В данной ситуации наши ведущие спортсмены отстранены. Никаких перспектив пока не видно на горизонте.

Но не забывайте важную деталь – для кого-то мы являемся политическими противниками, а для кого-то – конкурентами. В исполкоме они прекрасно понимают, кого отстегивают, зачем мы им нужны на Олимпиаде в Париже. Все к этому идет», – сказал глава Федерации фехтования России.

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1 комментарий

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Viks
"зачем мы им нужны на Олимпиаде в Париже." --- И зачем же?
+3
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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