Ильгар Мамедов: «Наши ведущие спортсмены отстранены. Никаких перспектив пока не видно на горизонте»

Ильгар Мамедов не видит перспектив возвращения ведущих российских фехтовальщиков.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян.

«Никакого просвета нет. В данной ситуации наши ведущие спортсмены отстранены. Никаких перспектив пока не видно на горизонте.

Но не забывайте важную деталь – для кого-то мы являемся политическими противниками, а для кого-то – конкурентами. В исполкоме они прекрасно понимают, кого отстегивают, зачем мы им нужны на Олимпиаде в Париже. Все к этому идет», – сказал глава Федерации фехтования России.