Глава Федерации фехтования России: «Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше»

Теги Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов FIE Париж-2024 Фехтование

Глава Федерации фехтования России скептически оценил шансы на участие в ОИ-2024 в Париже.

Международная федерация фехтования (FIE) представила итоговый список россиян, допущенных к турнирам. В нем нет ни одного призера Токио-2020.

Перед этим FIE отправляла первый список, где отсутствовали олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и другие спортсмены.

«Помимо спортсменов в нем (во втором списке – Sports.ru) есть представители тренерского штаба, медицинского персонала, судейского корпуса и члены комиссий FIE.

Однако наша реакция на данный список такая же, как и на первый: мы не собираемся делить нашу команду и отправлять кого‑то на международные соревнования.

Вероятно, дальше будут еще какие‑то списки, но все это путь в никуда. Диалога нет, а время идет. Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше», – заявил глава ФФР Ильгар Мамедов.

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19 комментариев

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Ярик01
мы не собираемся .... отправлять кого‑то на международные соревнования.

Но при этом списки подают.
Это садомазохизм?
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beavers
Ответ Atsuktuvas
Проблески реализима. Правда все дальше и дальше не только Олимпиады (во множественном числе), а вот прямо вообще ВСЁ. Кроме верлибров Димы М. и озабоченности Маши З.
К сожалению все прелести мирного существования мы готовы променять на убийства украинцев и разрушение Украины....
+9
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+8
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Koulmann
Странное понимание диалога. Их допустили, предложили варианты, но они носом воротят.
Тут предложение этим недовольным - как насчет диалога в Госдуме, с правительством? Они могут помочь своими действиями.
В суд можно подать, что ущемляют.

Нет, сидим, ноем. На жизнь жалуемся, но на митинги ходим, в армии служим, военные действия не осуждаем, все в стране их устраивает. Ну так и сидите в стране, если вам так норм.
+8
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selso99
Мы не хотим ехать, нас не не хотят звать, все в выигрыше. Win-win.
+8
-2
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Atsuktuvas
Проблески реализима. Правда все дальше и дальше не только Олимпиады (во множественном числе), а вот прямо вообще ВСЁ. Кроме верлибров Димы М. и озабоченности Маши З.
+7
-2
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Koulmann
А сколько было оптимизма и визга турбопатриотов, когда фехтовальщиков допустили. Рассказывали, что все эти письма фехтовальщиков из разных стран, все это фигня и "наши скоро поедут и всех порвут".
А вот оно как, в реальной жизни, а не в телике.
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Atsuktuvas
Ответ beavers
К сожалению все прелести мирного существования мы готовы променять на убийства украинцев и разрушение Украины....
Увы, увы... Как раз сегодня наткнулся на фразу Гребенщикова: "Они искали скрепу и они её нашли. Это ненависть ко всему остальному миру". Просто Украина была ближе и казалась легкой добычей...
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avcgloronalduMU
на футболе жфк Локо жфк ЦСКА были полит баннеры, так что снова спорт вне политики
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Lacrosse-style goal
Зато Бахмут наш.... Точнее Бахмутские останки. Это знаете ли, важнее всяких там фехтований.
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Геннадий Туник
С каждой ракетой,пущенной в сторону Украины,Олимпиада от России всё дальше и дальше.
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Ярик01
Ответ Adeen
Объясняю очевидное для самых маленьких: Мы не собираемся отправлять кого-то на соревнования, после того, как на наш первый(единственный) список FIE(Международная федерация фехтования) дважды прислали СВОИ списки, где они исключили всех чемпионок в первом и скорректированный второй. "Вероятно, дальше будут еще какие‑то списки" - от FIE. ________ Это на самом деле нетрудно понять, если читать текст без предвзятости и игры на публику.
Враньё.

https://www.sports.ru/fencing/1115124065-mamedov-o-dopuske-rossiyan-my-podavali-spisok-iz-24-sportsmenov-sejcha.html

17 сейчас допущено, минимум 12 не допущено = от 29, а не первоначальные 24
+1
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Adeen
Ответ Ярик01
Враньё. https://www.sports.ru/fencing/1115124065-mamedov-o-dopuske-rossiyan-my-podavali-spisok-iz-24-sportsmenov-sejcha.html 17 сейчас допущено, минимум 12 не допущено = от 29, а не первоначальные 24
Что тебе непонятно в моём комментарии? Где враньё?
0
0
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Ярик01
Ответ Adeen
Что тебе непонятно в моём комментарии? Где враньё?
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