Глава Федерации фехтования России: «Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше»

Глава Федерации фехтования России скептически оценил шансы на участие в ОИ-2024 в Париже.

Международная федерация фехтования (FIE) представила итоговый список россиян, допущенных к турнирам. В нем нет ни одного призера Токио-2020.

Перед этим FIE отправляла первый список, где отсутствовали олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и другие спортсмены.

«Помимо спортсменов в нем (во втором списке – Sports.ru) есть представители тренерского штаба, медицинского персонала, судейского корпуса и члены комиссий FIE.

Однако наша реакция на данный список такая же, как и на первый: мы не собираемся делить нашу команду и отправлять кого‑то на международные соревнования.

Вероятно, дальше будут еще какие‑то списки, но все это путь в никуда. Диалога нет, а время идет. Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше», – заявил глава ФФР Ильгар Мамедов.

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