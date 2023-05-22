Глава Федерации фехтования России: «Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше»
Глава Федерации фехтования России скептически оценил шансы на участие в ОИ-2024 в Париже.
Международная федерация фехтования (FIE) представила итоговый список россиян, допущенных к турнирам. В нем нет ни одного призера Токио-2020.
Перед этим FIE отправляла первый список, где отсутствовали олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и другие спортсмены.
«Помимо спортсменов в нем (во втором списке – Sports.ru) есть представители тренерского штаба, медицинского персонала, судейского корпуса и члены комиссий FIE.
Однако наша реакция на данный список такая же, как и на первый: мы не собираемся делить нашу команду и отправлять кого‑то на международные соревнования.
Вероятно, дальше будут еще какие‑то списки, но все это путь в никуда. Диалога нет, а время идет. Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше», – заявил глава ФФР Ильгар Мамедов.
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Но при этом списки подают.
Это садомазохизм?
Тут предложение этим недовольным - как насчет диалога в Госдуме, с правительством? Они могут помочь своими действиями.
В суд можно подать, что ущемляют.
Нет, сидим, ноем. На жизнь жалуемся, но на митинги ходим, в армии служим, военные действия не осуждаем, все в стране их устраивает. Ну так и сидите в стране, если вам так норм.
А вот оно как, в реальной жизни, а не в телике.
https://www.sports.ru/fencing/1115124065-mamedov-o-dopuske-rossiyan-my-podavali-spisok-iz-24-sportsmenov-sejcha.html
17 сейчас допущено, минимум 12 не допущено = от 29, а не первоначальные 24