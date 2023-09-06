Глава Федерации фехтования России: «Реалии таковы, что мы на Олимпиаду уже не попадем»

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В Федерации фехтования России заявили о потере шансов отобраться на Олимпиаду.

«Фехтовальщики одни из первых получили право вернуться на мировую арену. Но то, что ожидали мы, и то, что случилось, не совпадало. После рекомендаций МОК все перевернулось. Была создана комиссия в международной федерации, они решали, кого допустить из наших спортсменов, согласно критериям МОК.

Раньше у нас был хороший контакт с международной федерацией, а теперь нам приходилось неделями ждать ответ на письмо. В итоге мы не успели на квалификационные (на Олимпиаду) турниры, а среди допущенных на международные старты не было никого из тех, кто представляет «Динамо» или ЦСКА.

А стоит ли нам вообще участвовать в соревнованиях на таких условиях? Реалии таковы, что мы (фехтовальщики) на Олимпиаду уже не попадем. Часть квалификационных турниров уже прошла, плюс наши лидеры не допущены», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

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