Васильев о том, что судью, наказавшего Харлан, призвали уйти в отставку: «На этот абсурд обращать внимания не стоит. Наладится обстановка в мире – наладится и спорт»

Васильев высказался о том, что судью, наказавшего Ольгу Харлан, призвали уйти в отставку.

В 1/32 чемпионата мира по фехтованию Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Поединок завершился победой украинки со счетом 15:7.

Смирнова, которая выступала в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Судьи дисквалифицировали украинку, но позднее бан был отменен.

Глава федерации фехтования Украины призвал наказавшего украинскую спортсменку судью уйти в отставку.

«Абсурд продолжается. Будет использован самый минимальный инфоповод, чтобы поддержать всю эту ситуацию и попытаться больнее укусить наших спортсменов.

Наши ребята ни в чем не виноваты, они просто спортсмены. Но господин Томас Бах, не устану о нем напоминать, – это тот человек, который спровоцировал всю ситуацию.

Муха пролетит не в том месте – будет повод для дисквалификации российских спортсменов. На этот абсурд и обращать внимания не стоит.

Когда наладится обстановка в мире, наладится и спорт», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе