Васильев о том, что судью, наказавшего Харлан, призвали уйти в отставку: «На этот абсурд обращать внимания не стоит. Наладится обстановка в мире – наладится и спорт»

Теги сборная России жен сборная Украины жен Дмитрий Васильев Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Васильев высказался о том, что судью, наказавшего Ольгу Харлан, призвали уйти в отставку.

В 1/32 чемпионата мира по фехтованию Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Поединок завершился победой украинки со счетом 15:7.

Смирнова, которая выступала в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Судьи дисквалифицировали украинку, но позднее бан был отменен.

Глава федерации фехтования Украины призвал наказавшего украинскую спортсменку судью уйти в отставку. 

«Абсурд продолжается. Будет использован самый минимальный инфоповод, чтобы поддержать всю эту ситуацию и попытаться больнее укусить наших спортсменов.

Наши ребята ни в чем не виноваты, они просто спортсмены. Но господин Томас Бах, не устану о нем напоминать, – это тот человек, который спровоцировал всю ситуацию.

Муха пролетит не в том месте – будет повод для дисквалификации российских спортсменов. На этот абсурд и обращать внимания не стоит.

Когда наладится обстановка в мире, наладится и спорт», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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4 комментария

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Так это оказывается, что господин Бах спровоцировал ситуацию... "Вон оно чо, Михалыч"))) И с чего он так, что-то случилось?

Толи с логикой у Васильеаа проблемы, толи искренне так считает.
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Ответ Olga.t
Так это оказывается, что господин Бах спровоцировал ситуацию... "Вон оно чо, Михалыч"))) И с чего он так, что-то случилось? Толи с логикой у Васильеаа проблемы, толи искренне так считает.
Это самое советское поколение, там связь между мыслями, слова и делами отсутствует напрочь, так уж их воспитали. Думают одно, говорят другое, делают третье. И это поколение сейчас управляет страной, и из-за этого мы сейчас находимся там, где находимся.
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Ответ Глеб Саратов
Это самое советское поколение, там связь между мыслями, слова и делами отсутствует напрочь, так уж их воспитали. Думают одно, говорят другое, делают третье. И это поколение сейчас управляет страной, и из-за этого мы сейчас находимся там, где находимся.
Оно разное, это "советское поколение", многие думают иначе, чем Васильев.
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