Матыцин о фехтовальщице Смирновой: «Она совершила поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице»

Олег Матыцин высказался о требовании пожизненно дисквалифицировать фехтовальщицу Смирнову.

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE) с требованием пожизненно дисквалифицировать россиянку за «провокационные действия» во время поединка с на чемпионате мира.

После поединка украинская фехтовальщица отказалась пожать руку Смирновой и вместо этого выставила саблю, а затем ушла. Смирнова еще около 50 минут находилась на дорожке – по правилам FIE соперницы должны были обменяться рукопожатиями для завершения поединка.

Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан, но позже отменила ее дисквалификацию и допустила к командному турниру.

«Предложение Верховной рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций.

Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации.

Анна Смирнова совершила честный поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице, оставшись после завершения поединка в ожидании рукопожатия.

Можно только гордиться поведением нашей фехтовальщицы. В такой ситуации неприемлемо называть действия российской спортсменки провокационными и инициировать изменения правил в угоду дискриминационным требованиям», – заявил министр спорта России.

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