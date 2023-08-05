Матыцин о фехтовальщице Смирновой: «Она совершила поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице»
Олег Матыцин высказался о требовании пожизненно дисквалифицировать фехтовальщицу Смирнову.
3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE) с требованием пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за «провокационные действия» во время поединка с Ольгой Харлан на чемпионате мира.
После поединка украинская фехтовальщица отказалась пожать руку Смирновой и вместо этого выставила саблю, а затем ушла. Смирнова еще около 50 минут находилась на дорожке – по правилам FIE соперницы должны были обменяться рукопожатиями для завершения поединка.
Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан, но позже отменила ее дисквалификацию и допустила к командному турниру.
«Предложение Верховной рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций.
Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации.
Анна Смирнова совершила честный поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице, оставшись после завершения поединка в ожидании рукопожатия.
Можно только гордиться поведением нашей фехтовальщицы. В такой ситуации неприемлемо называть действия российской спортсменки провокационными и инициировать изменения правил в угоду дискриминационным требованиям», – заявил министр спорта России.
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раб лампы, как её не назови, просто раб...
Ну сидела и сидела. В чем тут геройство
зато каждое высказывание от российских чиновников, хоть немного связанное со спортом - отдельная новость тут 😬
ну ок, в принципе ничего другого и не ожидалось 🤡
Видимо, была договоренность, что после поединка как при карантине ударятятся клинками и мирно разойдутся.
Сидеть на стульчике --это уж полный позор.