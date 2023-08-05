Матыцин о фехтовальщице Смирновой: «Она совершила поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице»

Теги сборная России жен сборная Украины жен FIE Олег Матыцин Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Олег Матыцин высказался о требовании пожизненно дисквалифицировать фехтовальщицу Смирнову.

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE) с требованием пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за «провокационные действия» во время поединка с Ольгой Харлан на чемпионате мира. 

После поединка украинская фехтовальщица отказалась пожать руку Смирновой и вместо этого выставила саблю, а затем ушла. Смирнова еще около 50 минут находилась на дорожке – по правилам FIE соперницы должны были обменяться рукопожатиями для завершения поединка. 

Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан, но позже отменила ее дисквалификацию и допустила к командному турниру. 

«Предложение Верховной рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций.

Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации.

Анна Смирнова совершила честный поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице, оставшись после завершения поединка в ожидании рукопожатия.

Можно только гордиться поведением нашей фехтовальщицы. В такой ситуации неприемлемо называть действия российской спортсменки провокационными и инициировать изменения правил в угоду дискриминационным требованиям», – заявил министр спорта России. 

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21 комментарий

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Ответ HUKI1337
В современной России провокации = уважение 😁
Пожатие руки после поединка, часть спортивного регламента. Где ты провокацию нашел?
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единственно возможное объяснение, но не оправдание, позорной 50ти минутной клоунады смирновой, если её вынудили к такому демаршу руководство команды, а то и делегации...
раб лампы, как её не назови, просто раб...
+18
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+9
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я не понимаю, что героического сидеть на стуле 50 минут и ждать, когда дисквалифицируют соперника по формальным правилам. И что в этом честного.
Ну сидела и сидела. В чем тут геройство
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По всем правилам, надо Харлан дисквалифицировать. Есть чётко прописанный регламент, не хочешь выполнять, до свидания и всего хорошего.
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Ответ Bahmut
Пожатие руки после поединка, часть спортивного регламента. Где ты провокацию нашел?
Ему скорее всего платят за такие комментарии
+6
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Ответ Denis in Wonderland
я не понимаю, что героического сидеть на стуле 50 минут и ждать, когда дисквалифицируют соперника по формальным правилам. И что в этом честного. Ну сидела и сидела. В чем тут геройство
вот такие нынче в России герои...
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новость про требование верховной рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову спортс осторожно обошёл стороной, дабы не вызвать негативных комментариев в сторону украинских властей 🤷 в профиле украинки Харлан есть фото, в профиле россиянки Смирновой - нет 🤔
зато каждое высказывание от российских чиновников, хоть немного связанное со спортом - отдельная новость тут 😬
ну ок, в принципе ничего другого и не ожидалось 🤡
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Ответ MosesPray
Ему скорее всего платят за такие комментарии
Да отсохнет его клавиатура за это! Шайтан.
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Она "совершила" то,что ей сказал тренер. А дисквалифицируют её.
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Ответ arisstopane
единственно возможное объяснение, но не оправдание, позорной 50ти минутной клоунады смирновой, если её вынудили к такому демаршу руководство команды, а то и делегации... раб лампы, как её не назови, просто раб...
Похоже так и было, украинка к ней подошла и спросила: что же вы натворили?
Видимо, была договоренность, что после поединка как при карантине ударятятся клинками и мирно разойдутся.
Сидеть на стульчике --это уж полный позор.
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Чиво?
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Ответ Стэн Смит
Я сначала подумал, что Харлан хотят пожизненно дисквалифицировать, подумал, что это чересчур. А потом понял, что они пытались Смирнову дисквалифицировать... Дно пробито снова.
Ой бро лол там дна нет, оно дырявое
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Ответ Дмитрий Мухортов
В чем Позор-то, клован? Правила едины для всех) или для желто-пидо1(рас)тичных они особые?
для начала - слезь с горшка, походу он и есть твоя лампа)
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Ответ arisstopane
единственно возможное объяснение, но не оправдание, позорной 50ти минутной клоунады смирновой, если её вынудили к такому демаршу руководство команды, а то и делегации... раб лампы, как её не назови, просто раб...
Ты давай в укрытие беги. Тревога опять
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