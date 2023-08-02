Украина призвала МОК тщательнее проверять россиян на критерии допуска к соревнованиям

Теги МОК дзюдо Олимпийская сборная России тхэквондо сборная России жен сабля сборная Украины жен Париж-2024 Ольга Харлан НОК Украины Вадим Гутцайт министерство молодежи и спорта Украины Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации тщательнее проверять россиян и белорусов на критерии допуска к турнирам.

Ранее МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе, если эти спортсмены, в частности, не представляют силовые структуры и не поддерживают боевые действия.

«Во-первых, если и допускать (россиян и белорусов) до соревнований под нейтральным флагом, то нужно, чтобы международные федерации тщательнее проверяли их. Потому что есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают.

А есть такие, как федерации дзюдо, тхэквондо, которые допустили вообще всех, даже тех, которые находятся на контрактах с ЦСКА или «Динамо», – цитирует Гутцайта украинский Минспорт.

Также министр прокомментировал ситуацию на чемпионате мира по фехтованию в Милане, где украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

«Мы видим, они все еще допускают спортсменов, как Смирнову, которая поддерживает боевые действия и провоцирует соперников. Это только первый и, к сожалению, не последний случай такой провокации. Потому я уже связался с МОК и попросил изменить правила для спортсменов из таких стран.

Нам сегодня через руководство международных федераций нужно решить эту проблему (с рукопожатиями), чтобы наши спортсмены могли спокойно участвовать в международных соревнованиях и добиваться квалификации на Олимпийские игры.

Возможно, они будут пытаться провоцировать нас, например, предлагать пожать руку или совершать другие действия, которые мы можем воспринять как провокацию. Мы готовим письмо с просьбой изменить некоторые правила, чтобы наши спортсмены могли не приветствовать соперников», – добавил Гутцайт, который также возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.

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35 комментариев

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ivanzhu90
Если кто не в курсе украинцы взломали почту нашей фехтовальщицы Анны Смирновой.

Но так как ничего компрометирующего там не нашли. Решили высмеивать, что она подписывала петиции против убийства собак перед ЧМ 2018года на ченджорге.
+40
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+39
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ivanzhu90
Ответ Сальваторе
А что плохого в петиции против убийства собак?))
Межвидовая конкуренция видимо. Либо месть за участие в охоте на кабанчиков.

А если говорить серьезно, то не знаю что ими движет. Взламывать социальные сети, почту, атаковать социальные сети гневными сообщениями и угрозами. Через крупные телеграмм каналы сливать личные данные с предложением "передать привет" и прочее.
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Адам Нинуху
когда же их нахрен уже пошлют со своими призывами надоели уже
+19
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Madyavchik
Череп замерять, родословную проверять, цивилизованные ж игры для цивилизованных стран, сказал украинец, у которого дедушка в Канаду уехал🌚
+14
-2
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Макс1996
К слову, Смирнова просто сфотографировалась с братом в военной форме. И всё
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Сальваторе
Ответ ivanzhu90
Если кто не в курсе украинцы взломали почту нашей фехтовальщицы Анны Смирновой. Но так как ничего компрометирующего там не нашли. Решили высмеивать, что она подписывала петиции против убийства собак перед ЧМ 2018года на ченджорге.
А что плохого в петиции против убийства собак?))
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СержМиранэн
Чем, Смирнова, интересно, спровоцировала соперницу ? тем, что она русская ?
+6
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shooher
Ответ Макс1996
К слову, Смирнова просто сфотографировалась с братом в военной форме. И всё
у меня есть много фоток в военном камуфляже, это не значит, что я состою на службе. Дома 3 комплекта лежит. камыш, пустынка, горка.
+5
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Смайл
Ответ sintenced
Тщательнее - не тщательнее, но вопрос как проверяли Смирнову остаётся. Достаточно ж было просто инсту открыть.
и что там в инсте?
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Виктор Войнов
Колоноскопию ещё проводить?
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Viks
Надо заметить, что сей министр не призывал МОК - только федерации.
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Russ Ivan
Эта великая спортивная сверхдержава угробит окончательно сам смысл ОИ...
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СержМиранэн
Ответ Сальваторе
А что плохого в петиции против убийства собак?))
для нормальных людей - ничего. для них - это , наверное, ненормально.
+3
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Лютый альбинос
Ответ marcusdi
подписание бумаги с осуждением "СВО" решило бы если и не все, то многие вопросы
Безусловно. Но только после того, как американские спортсмены подпишут бумаги с осуждением американских вторжений в десяток-другой стран, израилитяне публично осудят регулярные ракетные пуски по всем странам вокруг себя, а украинцы признают государственный переворот 2014 года и все последующие действия на отказавшемся признавать итоги Майдана Донбассе со стороны киевского режима - преступными (включая сюда такие "мелочи", как водная блокада Крыма и так далее). Вот тогда и наши спортсмены могут подумать насчёт осуждения. Это будет по честному.
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Смайл
Ответ sintenced
Не знаю, сколько ты там заработал, с этим вопросом тоже к куратору обратись.
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marcusdi
Ответ DpeMa111
В этом и весь сыр бор наш режим на такое никогда не пойдет и запретит ехать
ну в этом и есть смысл - спортсмен должен дистанцироваться от режима. Понятно что тут спортивные международные организации должны помочь спортсменам, которые хотят выступать.
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sintenced
Ответ Смайл
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Тогда зачем ты это делаешь? Получается ты ещё ниже?
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Туц
Ответ marcusdi
подписание бумаги с осуждением "СВО" решило бы если и не все, то многие вопросы
либо подписывать всем либо никому. А не только Россиянам и Белорусам эту бумажку подкидывать.
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sintenced
Ответ Смайл
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Зачем ты мне это пишешь? Тебе надо как-то самоутвердиться, но ты не знаешь как?
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Смайл
Ответ sintenced
Зачем ты мне это пишешь? Тебе надо как-то самоутвердиться, но ты не знаешь как?
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ivanzhu90
Ответ ivanzhu90
Если кто не в курсе украинцы взломали почту нашей фехтовальщицы Анны Смирновой. Но так как ничего компрометирующего там не нашли. Решили высмеивать, что она подписывала петиции против убийства собак перед ЧМ 2018года на ченджорге.
Подробнее кому интересно: https://twitter.com/AlexKombarov/status/1685528588030730241?s=20
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Макс1996
Ответ Андрей Балабаев
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мне кажется, что напротив, проверять нужно на НЕПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, таковых же меньше
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scorp19
Ответ Гусеконь
хотел бы я быть китайцем, чьё правительство на такие выкрутасы страны типа Украины и МОК объявили бы о выходе из МОК
Чтоб потом пойти на игры дружбы соревноваться со странами четвертого мира ? Ага, щас. не выйдет Китай ниоткуда никогда.
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Dmona1
То есть, когда российские спортсмены под чужим флагом выступают-это норма.
Когда этот шапито квартал закончится...
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SCHENN
Интересно, на других ресурсах, посвящённым другим тематикам, тоже подобные новости есть? Украинцы просят проверять всех?)
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