Украина призвала МОК тщательнее проверять россиян на критерии допуска к соревнованиям

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации тщательнее проверять россиян и белорусов на критерии допуска к турнирам.

Ранее МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе, если эти спортсмены, в частности, не представляют силовые структуры и не поддерживают боевые действия.

«Во-первых, если и допускать (россиян и белорусов) до соревнований под нейтральным флагом, то нужно, чтобы международные федерации тщательнее проверяли их. Потому что есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают.

А есть такие, как федерации дзюдо, тхэквондо, которые допустили вообще всех, даже тех, которые находятся на контрактах с ЦСКА или «Динамо», – цитирует Гутцайта украинский Минспорт.

Также министр прокомментировал ситуацию на чемпионате мира по фехтованию в Милане, где украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

«Мы видим, они все еще допускают спортсменов, как Смирнову, которая поддерживает боевые действия и провоцирует соперников. Это только первый и, к сожалению, не последний случай такой провокации. Потому я уже связался с МОК и попросил изменить правила для спортсменов из таких стран.

Нам сегодня через руководство международных федераций нужно решить эту проблему (с рукопожатиями), чтобы наши спортсмены могли спокойно участвовать в международных соревнованиях и добиваться квалификации на Олимпийские игры.

Возможно, они будут пытаться провоцировать нас, например, предлагать пожать руку или совершать другие действия, которые мы можем воспринять как провокацию. Мы готовим письмо с просьбой изменить некоторые правила, чтобы наши спортсмены могли не приветствовать соперников», – добавил Гутцайт, который также возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.

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