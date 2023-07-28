«Это, мягко говоря, конформизм». Журова о решении МОК предоставить квоту украинке Харлан на Олимпиаду-2024

Журова назвала конформизмом решение МОК предоставить квоту украинке Харлан на ОИ-2024.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что украинской саблистке Ольге Харлан в виде исключения разрешат выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, если спортсменка не наберет нужное количество квалификационных очков.

В 1/32 финала чемпионата мира в Милане Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю. Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ – при этом результат схватки со Смирновой не был пересмотрен, а дисквалификацию позднее отменили.

«Это, мягко говоря, конформизм, непонятно. Что касается Харлан, то она сумела убедить судей в своей невиновности. С этим случаем еще надо разбираться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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