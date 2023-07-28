«Это, мягко говоря, конформизм». Журова о решении МОК предоставить квоту украинке Харлан на Олимпиаду-2024

Теги Светлана Журова МОК сборная России жен Томас Бах сабля сборная Украины жен Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Журова назвала конформизмом решение МОК предоставить квоту украинке Харлан на ОИ-2024.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что украинской саблистке Ольге Харлан в виде исключения разрешат выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, если спортсменка не наберет нужное количество квалификационных очков.

В 1/32 финала чемпионата мира в Милане Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю. Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ – при этом результат схватки со Смирновой не был пересмотрен, а дисквалификацию позднее отменили.

«Это, мягко говоря, конформизм, непонятно. Что касается Харлан, то она сумела убедить судей в своей невиновности. С этим случаем еще надо разбираться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
День прошел не зря - Светлана выучила новое слово.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vano from Tbilisi
https://nitter.lacontrevoie.fr/pic/orig/media%2FF2CsGNyWcAAXmSc.png

Посижу подожду пока настояться комментарии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий