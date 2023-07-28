Захарова о скандале на ЧМ по фехтованию: «Нужно задать вопрос МОК: правила вообще для них существуют? Или у нас будут команды и игроки вне правил?»

Теги МОК сборная России жен Томас Бах сборная Украины жен Ольга Харлан Матч ТВ Мария Захарова Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Мария Захарова раскритиковала МОК за реакцию на скандал с участием Ольги Харлан и Анны Смирновой.

Украинка Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию, в результате чего была дисквалифицирована. После этого МОК призвал международные федерации «с чуткостью относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами».

«Нужно задать вопрос МОК, непосредственно Баху и чиновникам от спорта: правила вообще для них существуют или нет? Или у нас будут команды и игроки, которые будут находиться вне правил?

Это уже сейчас происходит. И не только с украинской фехтовальщицей, которая придумывает свои правила поведения в спорте, но это и с теми же самыми американцами, которые начинают принимать участие в женских или мужских видах спорта, направляя туда трансгендеров и доказывая, что это новые женины или мужчины.

Чем дальше, тем больше. Спорт без правил не существует. Без правил это любительская игра, творчество, может быть какой‑то вид креативного досуга, но не спорт.

В спорте есть единое понятие правила, регламента и стандартов. Без этого нет спорта! Украинская фехтовальщица не изобрела ничего нового.

Приведу пример: в «Старике Хоттабыче» описан футбольный матч, когда старику Хоттабычу захотелось, чтобы его команда выиграла, и он посчитал, что вместо одного мяча можно кинуть на поле много мячей, чтобы каждый играл со своим. Это привело к тому, что матч был сорван, все не поняли, что произошло, а потом сказали, что команда была больна, то ли корью, то ли свинкой.

Нужно определяться, мы все‑таки сохраняем спорт, который мы называли спортом достижений, мировым, олимпийским движением, или мы переходим к гибриду, - заявила официальный представитель МИД РФ. 

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4 комментария

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Ебздрогыч
Заметили, что комментарии Захаровой почти всегда появляются именно в пятницу? Совпадение? Не думаю
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Кирилл.С-Пб
Да и плевать, не пожала руку и ладно. Проехали
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Cube Litening C:68X
Ответ Ебздрогыч
Заметили, что комментарии Захаровой почти всегда появляются именно в пятницу? Совпадение? Не думаю
Да ей всё равно когда, каждый день выходной..😁
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