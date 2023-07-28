Захарова о скандале на ЧМ по фехтованию: «Нужно задать вопрос МОК: правила вообще для них существуют? Или у нас будут команды и игроки вне правил?»

Мария Захарова раскритиковала МОК за реакцию на скандал с участием Ольги Харлан и Анны Смирновой.

Украинка Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию, в результате чего была дисквалифицирована. После этого МОК призвал международные федерации «с чуткостью относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами».

«Нужно задать вопрос , непосредственно и чиновникам от спорта: правила вообще для них существуют или нет? Или у нас будут команды и игроки, которые будут находиться вне правил?

Это уже сейчас происходит. И не только с украинской фехтовальщицей, которая придумывает свои правила поведения в спорте, но это и с теми же самыми американцами, которые начинают принимать участие в женских или мужских видах спорта, направляя туда трансгендеров и доказывая, что это новые женины или мужчины.

Чем дальше, тем больше. Спорт без правил не существует. Без правил это любительская игра, творчество, может быть какой‑то вид креативного досуга, но не спорт.

В спорте есть единое понятие правила, регламента и стандартов. Без этого нет спорта! Украинская фехтовальщица не изобрела ничего нового.

Приведу пример: в «Старике Хоттабыче» описан футбольный матч, когда старику Хоттабычу захотелось, чтобы его команда выиграла, и он посчитал, что вместо одного мяча можно кинуть на поле много мячей, чтобы каждый играл со своим. Это привело к тому, что матч был сорван, все не поняли, что произошло, а потом сказали, что команда была больна, то ли корью, то ли свинкой.

Нужно определяться, мы все‑таки сохраняем спорт, который мы называли спортом достижений, мировым, олимпийским движением, или мы переходим к гибриду, - заявила официальный представитель МИД РФ.

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