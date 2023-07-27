Депутат Свищев об отказе украинской саблистки жать руку россиянке: «Такое поведение просто неприемлемо, за него нужно дисквалифицировать»

Теги сборная России жен сборная Украины жен ФФР FIE Дмитрий Свищев Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Дмитрий Свищев призвал наказать украинскую саблистку за отказ пожать руку россиянке.

Сейчас в Милане проходит чемпионат мира. В 1/32 финала украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но в ответ на рукопожатие после поединка выставила в ее сторону саблю. Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест российской стороны на результат матча.

«Это вопиющее поведение в отношении нашей спортсменки. Такое поведение просто неприемлемо, за такое нужно дисквалифицировать. Видимо, Харлан боится или еще что-то, если вообще относится с негативом – зачем вышла на поединок? FIE должна принять жесткое решение», – цитирует председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту ТАСС.

«Правила должны быть для всех едины, несмотря на положение стран между собой. Регламент создан для всех, если там прописано рукопожатие для всех спортсменов, то это должно быть. Если было нарушение, то почему судьи его не зафиксировали – непонятно.

То, что арбитры не удовлетворили протест нашей спортсменки – это безобразие. Нас допустили до соревнований и в регламенте не написано, что украинским спортсменам разрешено нарушать его. Удивительно, что судейский корпус не принял решение.

Думаю, что наша федерация может и даже должна заявить протест против них. Нарушен регламент соревнований, Харлан могут дисквалифицировать при желании. Нарушение есть, значит, судейским корпусом должны быть приняты меры», – сказал Свищев «СЭ».

Украинка Харлан выставила саблю в сторону россиянки Смирновой в ответ на рукопожатие на ЧМ

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9 комментариев

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Пашка Донофф
В телеге пишут что уже ее дисквалифицировали
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Олег Трофимов
дисквалифицировали!!!
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Кирилл Иванов
Ответ Пашка Донофф
В телеге пишут что уже ее дисквалифицировали
ну да, и в принципе вполне справедливо. Надо уметь себя сдерживать, хотя бы придерживаться правил соревнования
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Павел Мельников
Опять эти "нравится, не нравится"...
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Alexander2022
Глава российской федерации же стучал в грудь и обещал, что никто не поедет, раз некоторых не допустили. Или снова пустые слова?
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Bartez1986
Первые в жизни слова Суходрищева, с которыми можно согласиться
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Trappy D
«Нас допустили до соревнований»

Нас — это кого?
Допустили Individual Neutral Athletes, и одним из них была Смирнова.
Или Свищев там тоже фехтовал?
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K Investor
Ну и? Харлан дома встретят как Жанну Д`Арк, а Смирновой будут свистеть потому что она по игре вылетела 15-7 и прошла не по результату.
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