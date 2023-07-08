Украинские фехтовальщики не выступят на чемпионате мира в тех дисциплинах, где участвуют россияне и белорусы

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Украинские фехтовальщики не будут соревноваться на ЧМ в Милане с россиянами и белорусами.

Об этом сообщил глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

Россияне и белорусы выступят на ЧМ в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

На турнир заявлены шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева, шпажисты Вадим Анохин и Артем Саркисян. Также на ЧМ выступит белорусская шпажистка Марианна Марусенко.

Украинские спортсмены выступят в командных соревнованиях, где россияне и белорусы не участвуют. Также они примут участие в мужских соревнованиях по сабле и рапире. 

Чемпионат мира пройдет с 22 по 30 июля. 

1 комментарий

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Eliza77
Рано или поздно, РФ и РБ будут везде принимать участие, так что пусть вообще дома сидят ..
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