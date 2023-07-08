Украинские фехтовальщики не выступят на чемпионате мира в тех дисциплинах, где участвуют россияне и белорусы
Украинские фехтовальщики не будут соревноваться на ЧМ в Милане с россиянами и белорусами.
Об этом сообщил глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.
Россияне и белорусы выступят на ЧМ в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.
На турнир заявлены шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева, шпажисты Вадим Анохин и Артем Саркисян. Также на ЧМ выступит белорусская шпажистка Марианна Марусенко.
Украинские спортсмены выступят в командных соревнованиях, где россияне и белорусы не участвуют. Также они примут участие в мужских соревнованиях по сабле и рапире.
Чемпионат мира пройдет с 22 по 30 июля.
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