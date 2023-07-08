Украинские фехтовальщики не выступят на чемпионате мира в тех дисциплинах, где участвуют россияне и белорусы

Украинские фехтовальщики не будут соревноваться на ЧМ в Милане с россиянами и белорусами.

Об этом сообщил глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

Россияне и белорусы выступят на ЧМ в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

На турнир заявлены шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева, шпажисты Вадим Анохин и Артем Саркисян. Также на ЧМ выступит белорусская шпажистка Марианна Марусенко.

Украинские спортсмены выступят в командных соревнованиях, где россияне и белорусы не участвуют. Также они примут участие в мужских соревнованиях по сабле и рапире.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 30 июля.