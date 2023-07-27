FIE отклонила протест российской саблистки Смирновой на результат поединка на ЧМ. Ранее украинка Харлан отказалась пожать ей руку

Теги сборная России жен сборная Украины жен FIE Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Протест российской саблистки Анны Смирновой на результат матча с украинкой на ЧМ отклонен.

Решение об этом приняла Международная федерация фехтования (FIE).

Сегодня Смирнова и олимпийская чемпионка из Украины Ольга Харлан встретились в 1/32 финала чемпионата мира в Милана. Харлан выиграла со счетом 15:7, но после поединка отказалась пожать руку россиянке, протянув в сторону нее саблю.

Смирнова около 50 минут оставалась на дорожке, за это время к ней несколько раз подходили арбитры. По правилам FIE, соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка.

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что российская сторона добивается отмены результата матча.

 

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Спортс, а почему такая скудная, если не сказать стыдная подача новости? Почему бы не написать, что федерация тем самым нарушила свои же правила? Спасибо пользователю в предыдущей новости, который раскопал ссылку на официальный регламент. Приведу его комментарий для наглядности:

"заморочился тут и нашёл.
https://static.fie.org/uploads/29/149100-t.170%20ang.pdf
по правилам FIE (группа 4, правило 4.6) её должны незамедлительно отстранить от дальнейшего участия в турнире и дисквалифицировать на 60 дней."

P.S. Сходите, кстати, в соседнюю новость, плюсаните пользователя, это kenny_182, он проделал работу и нашел официальный регламент.
+75
-7
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Вроде дисквал ей влепили-таки) харланке этой
+56
-9
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chilavert
Ответ Ебздрогыч
Не победила на дорожке - решила победить по бумажке?
Как бы правила есть. А ты несёшь чушь.
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chilavert
в телеге пишут что все же дали дисквал украинке
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Ну и всё верно по итогу сделали судьи. Наша проиграла свой поединок и вылетела. Украинка нарушила правила и дисквалифицирована с турнира.
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
В итоге дисквал.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Спортс переобувайтесь у вас траур бггг
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lestyv
Ответ Ебздрогыч
Не победила на дорожке - решила победить по бумажке?
Конечно, зачем читать официальные правила. Можно же написать хайповый комментарий под новостью
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NRNG
Ответ Павел Мельников
Они серьезно хотели отменить результат из-за несостоявшегося рукопожатия? Еще подумайте теперь, кто там адекваты, а кто нет.
Есть регламент и наказания за его нарушения. Сложно понять?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
А, стоп. Отклонили протест на РЕЗУЛЬТАТ, то есть одна выбыла, вторая дисквалифицирована. Наши хотели после поражения дальше пройти, это уж больно халявно.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Круть
Ответ Stokton
Там ничего не сказано про обстоятельства непреодолимой силы? Или ты думаешь регламент должен сразу перечеркивать логику и разум?
А какая непреодолимая сила там была?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Витольд Бубеный
Ответ Виктор Ш.
Вроде дисквал ей влепили-таки) харланке этой
Надо было разводить по сетке
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LoLKeK4eburek
Ответ Stokton
Там ничего не сказано про обстоятельства непреодолимой силы? Или ты думаешь регламент должен сразу перечеркивать логику и разум?
к логике и особенно к разуму поведение украински не имеет никакого отношения
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Павел Мельников
Это где-то прописано? А?
Изучи для начала тему
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lestyv
Ответ Павел Мельников
Они серьезно хотели отменить результат из-за несостоявшегося рукопожатия? Еще подумайте теперь, кто там адекваты, а кто нет.
Иногда лучше жевать, чем говорить. Или думать, перед тем, как писать. Официальный регламент говорит, что поединок не считается законченным без рукопожатия. А если один или оба спортсмена от него отказались - результат аннулируется.
Теперь по-другому все выглядит, да?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mclaren-honda
Понимаю нежелание пожимать руку, но тыкать саблей в ответ на предложение рукопожатия - это уже чересчур...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Данила Данайцев
На сколько я помню, украинским спортсменам, их властями, запрещено выступать против российских спортсменов или даже присутствовать на одном турнире с российскими спортсменами.
Уже отменили это. Если сейчас влепят дисквал, то и руки сами тянуть начнут как миленькие.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
Ответ Caerly
А, стоп. Отклонили протест на РЕЗУЛЬТАТ, то есть одна выбыла, вторая дисквалифицирована. Наши хотели после поражения дальше пройти, это уж больно халявно.
Ну обычно при дисквалах так и делают
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Кто бы сомневался. Плевать на регламенты.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Ответ Витольд Бубеный
Надо было разводить по сетке
Да нафига такие сложности - надо чтобы селючье придерживалось правил и чтобы федерации не сопли жевали, а четко и внятно пресекали неспортивное и позорное поведение
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гном
Как там россияне оказались то?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex27
Кое где написано что Харлан тоже дисквалифицировали и отстранили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гном
Ответ Аслан Ильясов
Комментарий удален модератором
Надеюсь тебя депортируют на Родину
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kenny_182
Ответ fil_spb
Спортс, а почему такая скудная, если не сказать стыдная подача новости? Почему бы не написать, что федерация тем самым нарушила свои же правила? Спасибо пользователю в предыдущей новости, который раскопал ссылку на официальный регламент. Приведу его комментарий для наглядности: "заморочился тут и нашёл. https://static.fie.org/uploads/29/149100-t.170%20ang.pdf по правилам FIE (группа 4, правило 4.6) её должны незамедлительно отстранить от дальнейшего участия в турнире и дисквалифицировать на 60 дней." P.S. Сходите, кстати, в соседнюю новость, плюсаните пользователя, это kenny_182, он проделал работу и нашел официальный регламент.
Спасибо на добром слове 🙂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleh Lv
Единственная причина участия Смирновой на чемпионате понятна. Непонятно, правда, почему их не развели при жеребьевке
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий