FIE отклонила протест российской саблистки Смирновой на результат поединка на ЧМ. Ранее украинка Харлан отказалась пожать ей руку
Протест российской саблистки Анны Смирновой на результат матча с украинкой на ЧМ отклонен.
Решение об этом приняла Международная федерация фехтования (FIE).
Сегодня Смирнова и олимпийская чемпионка из Украины Ольга Харлан встретились в 1/32 финала чемпионата мира в Милана. Харлан выиграла со счетом 15:7, но после поединка отказалась пожать руку россиянке, протянув в сторону нее саблю.
Смирнова около 50 минут оставалась на дорожке, за это время к ней несколько раз подходили арбитры. По правилам FIE, соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка.
Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что российская сторона добивается отмены результата матча.
"заморочился тут и нашёл.
https://static.fie.org/uploads/29/149100-t.170%20ang.pdf
по правилам FIE (группа 4, правило 4.6) её должны незамедлительно отстранить от дальнейшего участия в турнире и дисквалифицировать на 60 дней."
P.S. Сходите, кстати, в соседнюю новость, плюсаните пользователя, это kenny_182, он проделал работу и нашел официальный регламент.
Теперь по-другому все выглядит, да?