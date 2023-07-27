Протест российской саблистки Анны Смирновой на результат матча с украинкой на ЧМ отклонен.

Решение об этом приняла Международная федерация фехтования (FIE).

Сегодня Смирнова и олимпийская чемпионка из Украины Ольга Харлан встретились в 1/32 финала чемпионата мира в Милана. Харлан выиграла со счетом 15:7, но после поединка отказалась пожать руку россиянке, протянув в сторону нее саблю.

Смирнова около 50 минут оставалась на дорожке, за это время к ней несколько раз подходили арбитры. По правилам FIE, соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка.

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что российская сторона добивается отмены результата матча.