Шесть российских фехтовальщиков выступят на чемпионате Европы в нейтральном статусе

Шесть российских фехтовальщиков выступят на чемпионате Европы, который пройдет 16–18 июня в болгарском Пловдиве.

Об этом сообщила Федерация фехтования России (ФФР).

Спортсмены допущены до турнира в нейтральном статусе – это шпажисты Артем Саркисян, Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, а также саблистки Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова.

Всего на чемпионате Европы будет разыграно шесть комплектов наград (в рапире сабле и шпаге среди мужчин и женщин). Очки, начисленные по результатам соревнований, пойдут в счет олимпийской квалификации.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не допустила олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян, Софию Позднякову и других ведущих российских фехтовальщиков к турнирам под своей эгидой.