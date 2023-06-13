Шесть российских фехтовальщиков выступят на чемпионате Европы в нейтральном статусе

Теги шпага сборная России сборная России жен чемпионат Европы сабля ФФР Анна Смирнова Артем Саркисян Яна Бекмурзова Полина Хаертдинова Валерия Кобзева Алена Лисина Фехтование

Шесть российских фехтовальщиков выступят на чемпионате Европы, который пройдет 16–18 июня в болгарском Пловдиве.

Об этом сообщила Федерация фехтования России (ФФР).

Спортсмены допущены до турнира в нейтральном статусе – это шпажисты Артем Саркисян, Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, а также саблистки Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова.

Всего на чемпионате Европы будет разыграно шесть комплектов наград (в рапире сабле и шпаге среди мужчин и женщин). Очки, начисленные по результатам соревнований, пойдут в счет олимпийской квалификации.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не допустила олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян, Софию Позднякову и других ведущих российских фехтовальщиков к турнирам под своей эгидой.

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21 комментарий

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pyatachyok
Ответ Олег Андронов
Все потраченные на их воспитание и развитие денежки от государства на стол и пусть едут хоть в радужных труселях.
Ты если с работы увольняешься, всю зарплату до копейки работодателю возвращаешь?
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Павел Светлов
а вою то было
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Rocci
это русский сайт???
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Velirpa
это ли не гойда?
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GullitRuud
пропадите вы пропадом
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Иван Иванов
Отличная новость!
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Павел Светлов
Ответ Олег Андронов
Я своей Родиной не торгую и приношу пользу стране. Они прекрасно жили на мои налоги,не принося этой самой пользы, так что деньги на стол.
так и они не торгуют, их федерация благословила
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Иван Иванов
Ответ Олег Андронов
Я своей Родиной не торгую и приношу пользу стране. Они прекрасно жили на мои налоги,не принося этой самой пользы, так что деньги на стол.
ты и твои дети учатся и лечатся на их налоги)
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Rocci
Ответ Rocci
вперёд Россия! поддержим
кто минусует, не пойму не ужели не занимались спортом и не хотели вышей награды или что в этом плане, это же наши люди
+1
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Олег Андронов
Ответ Rocci
вперёд Россия! поддержим
Никакой поддержки они не получат. Ну кроме навальнообразных.
+3
-3
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Rocci
Ответ Олег Андронов
Никакой поддержки они не получат. Ну кроме навальнообразных.
не пойму объясните почему всё так плохо, мы же не знаем их кухню, что там и как
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Rocci
Ответ Rocci
минусуйте, Россия Вперёд
б... .. объясните в чем прикол
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