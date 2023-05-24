Алексей Якименко: «Сначала FIE всеми силами старается задушить нашу сборную, но затем воздействует на Польшу. Это похоже на политическую путаницу»

8-кратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко заявил о политической путанице в FIE.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) лишила Европейские игры в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян и белорусов с получением виз.

«Сейчас почти каждый день принимаются решения, которые противоречат друг другу. В FIE уже настолько запутались, что совершают нелогичные поступки. Сначала они всеми силами стараются задушить нашу сборную, но затем воздействуют на Польшу таким образом.

Конечно, хотелось бы думать, что у международной федерации появилась цель обойти политическое давление. Но тот список спортсменов, который они одобрили, где полностью отсутствуют лидеры нашей сборной, не внушает доверия.

Если они хотят идти нам навстречу, то пусть начнут с возвращения наших ведущих фехтовальщиков и допуска всей российской сборной хоть до какого-нибудь соревнования.

Проводите Европейские игры в Польше, пожалуйста. Но тогда дайте нам возможность отобраться через Азию, где мы сможем побороться и показать свой уровень. Вариантов много.

Если бы им на самом деле этого хотелось, то мы бы уже имели шансы попасть на Олимпиаду-2024. А так – пока это больше похоже на политическую путаницу, которая происходит в FIE», – заявил Якименко.

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