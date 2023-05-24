FIE отозвала у турнира по фехтованию на Европейских играх статус чемпионата Европы из-за проблем с визами для россиян и белорусов

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение отозвать у турнира в рамках Европейских игр в Кракове статус чемпионата .

Об этом сообщает со ссылкой на AFP.

По информации источника, решение было принято из-за проблем, связанных с получением российскими и белорусскими спортсменами виз для въезда в Польшу.

Ранее FIE допустила часть российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Нейтральный статус был предоставлен 17 спортсменам и 12 специалистам – в этот список не вошел ни один призер летней Олимпиады-2020 в Токио.

Глава Федерации фехтования России ( ) Ильгар Мамедов, в свою очередь, заявил, что допущенные спортсмены все равно не будут участвовать в соревнованиях.

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