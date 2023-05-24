FIE отозвала у турнира по фехтованию на Европейских играх статус чемпионата Европы из-за проблем с визами для россиян и белорусов

Теги сборная России ФФР FIE Европейские игры ТАСС сборная Беларуси Фехтование

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение отозвать у турнира в рамках Европейских игр в Кракове статус чемпионата Европы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По информации источника, решение было принято из-за проблем, связанных с получением российскими и белорусскими спортсменами виз для въезда в Польшу.

Ранее FIE допустила часть российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Нейтральный статус был предоставлен 17 спортсменам и 12 специалистам – в этот список не вошел ни один призер летней Олимпиады-2020 в Токио. 

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, в свою очередь, заявил, что допущенные спортсмены все равно не будут участвовать в соревнованиях.

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10 комментариев

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Hyperion82
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
А кто ее таким правом наделил?
157 стран, которые являются членами FIE.
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Hyperion82
Ответ Bleffinho
так это в любом случае не Чемпионат Европы, потому в него не допущены участники всех стран Европы на равных правах. Нейтральный статус никак всё равно не делал это чемпионатом Европы. Это международный турнир по приглашениям для своих, который некая организация FIE назвала "Чемпионат Европы по версии FIE", но это не более чем обман. Любая организация может точно также организовать любой турнир, назвать его Чемпионат Европы и будет также Чемпион Европы. Как в проф боксе скоро будет
FIE - единственная организация, наделённая правом проводить ЧМ и ЧЕ. Другой подобной организации нет. Несмотря на все потуги российских чиновников создать альтернативы, у них ничего не выходит.
+3
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+1
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Bleffinho
так это в любом случае не Чемпионат Европы, потому в него не допущены участники всех стран Европы на равных правах. Нейтральный статус никак всё равно не делал это чемпионатом Европы. Это международный турнир по приглашениям для своих, который некая организация FIE назвала "Чемпионат Европы по версии FIE", но это не более чем обман. Любая организация может точно также организовать любой турнир, назвать его Чемпионат Европы и будет также Чемпион Европы. Как в проф боксе скоро будет
+2
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Dmona1
Ух ты какие молодцы. Это очень сильно. Не прогнулись. Честь и хвала.
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Bleffinho
Ответ Hyperion82
FIE - единственная организация, наделённая правом проводить ЧМ и ЧЕ. Другой подобной организации нет. Несмотря на все потуги российских чиновников создать альтернативы, у них ничего не выходит.
наделённая кем? это просто все страны собрались и договорились, что организовывают такую организацию, чтобы проводить такие турниры. А теперь все страны участвовать не могут, договорённости нарушены
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Hyperion82
Ответ Bleffinho
наделённая кем? это просто все страны собрались и договорились, что организовывают такую организацию, чтобы проводить такие турниры. А теперь все страны участвовать не могут, договорённости нарушены
Разумеется. И эта организация имеет право приостанавливать членство любой страны, нарушивший международное и спортивное право. Если кто-то не согласен - может организовать свой чемпионат мира из двух стран. Будет забавно.
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Bleffinho
Ответ Hyperion82
Разумеется. И эта организация имеет право приостанавливать членство любой страны, нарушивший международное и спортивное право. Если кто-то не согласен - может организовать свой чемпионат мира из двух стран. Будет забавно.
Вот только отстранённые страны никаких прав не нарушали, а те страны Может из 2х стран, а может и из большего количества, а может всякие FIE окажутся потом никому не нужны, потому что в их турнирах никто выступать не захочет. Думаешь они просто так суетятся с нейтральным статусом, из гуманных соображений? не будь наивным. Все понимают, что со временем престиж и авторитет таких организаций упадёт без участия всех стран, а также и деньги от них уйдут.
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Hyperion82
Ответ Bleffinho
Вот только отстранённые страны никаких прав не нарушали, а те страны Может из 2х стран, а может и из большего количества, а может всякие FIE окажутся потом никому не нужны, потому что в их турнирах никто выступать не захочет. Думаешь они просто так суетятся с нейтральным статусом, из гуманных соображений? не будь наивным. Все понимают, что со временем престиж и авторитет таких организаций упадёт без участия всех стран, а также и деньги от них уйдут.
Ты сначала создай альтернативную организацию из более чем двух стран и проведи свои альтернативные чемпионаты - а потом уже и рассуждай о престиже официальных соревнований. Пока кроме Спартакиад народов РФ и Суперсерии с белорусами создать что-то стоящее не выходит. Чтобы ругать международные федерации, много ума не надо. А создать что-то стоящее - кишка тонка.
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Bleffinho
Ответ Hyperion82
Ты сначала создай альтернативную организацию из более чем двух стран и проведи свои альтернативные чемпионаты - а потом уже и рассуждай о престиже официальных соревнований. Пока кроме Спартакиад народов РФ и Суперсерии с белорусами создать что-то стоящее не выходит. Чтобы ругать международные федерации, много ума не надо. А создать что-то стоящее - кишка тонка.
все международные организации создавались при непосредственном участии СССР и России. Создать альтернативные организации сложная задача, но не невозможная, особенно в непопулярных видах спорта, которым и является фехтование. В основном это вопрос денег
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