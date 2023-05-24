Журова о ситуации с визами: «Страны не имеют права не пускать спортсменов. Одно дело не пускать чиновников, можно на это закрыть глаза»

Теги Светлана Журова сборная России сборная России жен чемпионат Европы FIE Европейские игры сборная Беларуси Фехтование

Светлана Журова заявила, что страны не имеют права не пускать спортсменов на соревнования.

В частности, Журова прокомментировала новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) лишила турнир в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян и белорусов с получением виз.

«Международные федерации, давая право проводить международные соревнования, требуют от организаторов, чтобы был одинаковый доступ к месту проведения у всех стран. Страны не имеют права не пускать спортсменов.

Одно дело не пускать чиновников, такие случаи были, можно на это закрыть глаза. И без них спортсмены обойдутся. Когда это касается спортсменов – это другая история.

Имеет ли страна право лишать человека возможности стать чемпионом Европы? Нет, это абсолютное нарушение прав. Федерация же борется за эти права», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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2 комментария

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Melnikov1968
ОВИР страны имеет право отказать в выдаче визы любому гражданину будь то спортсмен, депутат, чиновник или кто-либо другой. Журова на ходу придумывает свои правила.
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Francesc Fàbregas
Обсуждать какие либо права как у тебя вообще язык повернулся?
+1
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