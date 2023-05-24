Журова о ситуации с визами: «Страны не имеют права не пускать спортсменов. Одно дело не пускать чиновников, можно на это закрыть глаза»
Светлана Журова заявила, что страны не имеют права не пускать спортсменов на соревнования.
В частности, Журова прокомментировала новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) лишила турнир в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян и белорусов с получением виз.
«Международные федерации, давая право проводить международные соревнования, требуют от организаторов, чтобы был одинаковый доступ к месту проведения у всех стран. Страны не имеют права не пускать спортсменов.
Одно дело не пускать чиновников, такие случаи были, можно на это закрыть глаза. И без них спортсмены обойдутся. Когда это касается спортсменов – это другая история.
Имеет ли страна право лишать человека возможности стать чемпионом Европы? Нет, это абсолютное нарушение прав. Федерация же борется за эти права», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
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