Олег Матыцин: «Оспаривать допуск в нейтральном статусе сложно. Хотя есть определенная красная черта, через которую ни руководители, ни спортсмены не перейдут»

Олег Матыцин заявил, что оспорить решения о допуске россиян в нейтральном статусе сложно.

28 марта Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов и спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«К сожалению, юридически сложно оспаривать эти решения, потому что так или иначе международные федерации являются управляющими организациями в своих видах спорта и определяют правила, которые к тому же подкреплены решениями соответствующих органов – исполкомом или конгрессом.

С юридической точки зрения оспаривать их сложно, хотя, конечно, есть определенная красная черта, через которую ни руководители, ни спортсмены, ни тренеры не перейдут.

Говорить об этом пока рано, нужно дождаться конкретных требований. Пока мы видим рекомендации и нейтральный статус, причем везде требования достаточно разные.

В каждом конкретном случае нужно работать с международными федерациями нашим всероссийским федерациям, потому что во многом позиция и регламенты зависят от того, насколько настойчивыми и аргументированными будут доводы российской стороны», – сказал .

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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