Олег Матыцин: «Оспаривать допуск в нейтральном статусе сложно. Хотя есть определенная красная черта, через которую ни руководители, ни спортсмены не перейдут»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин ТАСС Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что оспорить решения о допуске россиян в нейтральном статусе сложно.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов и спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«К сожалению, юридически сложно оспаривать эти решения, потому что так или иначе международные федерации являются управляющими организациями в своих видах спорта и определяют правила, которые к тому же подкреплены решениями соответствующих органов – исполкомом или конгрессом.

С юридической точки зрения оспаривать их сложно, хотя, конечно, есть определенная красная черта, через которую ни руководители, ни спортсмены, ни тренеры не перейдут.

Говорить об этом пока рано, нужно дождаться конкретных требований. Пока мы видим рекомендации и нейтральный статус, причем везде требования достаточно разные.

В каждом конкретном случае нужно работать с международными федерациями нашим всероссийским федерациям, потому что во многом позиция и регламенты зависят от того, насколько настойчивыми и аргументированными будут доводы российской стороны», – сказал Матыцин

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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22 комментария

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Pavel Matveenko
Пятьдесят оттенков красного
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Вечно в бане
Мне кажется, упоминать красные черты в каком бы то ни было контексте, уже моветон даже для самых упоротых.
Видели мы ваши красные линии.
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Atsuktuvas
ХЗ что теперь делать - он это хотел сказать?
+11
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Павел Мельников
Поплевался и принял. И хорошо )
+8
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sintenced
Ммм, эта знаменитая красная черта.
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Злодей Спб
Красные линии имеет смысл обозначать, когда есть ресурсы, инструменты, а главное - воля, эти линии защищать. Во всех остальных случаях - это просто болтовня и попытка взять оппонента на испуг.

Ресурсов и инструментов у России защитить права своих спортсменов - нет. Можно было бы отказаться от участия полностью, но нет (политической) воли. Поэтому, сидим-обтекаем дальше.
+5
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Lestyv
Снова красная черта... Одни красные черти вокруг!
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Mukunku 64
Тонкая красная линия/ как в кино..
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Artem Karev
Как перестать ржать с их красных линий?
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Olga.t
Ответ Любитель_ФК
Оспаривать нейтральный статус очень просто, не соглашаться на участие без флага и гимна, вот и все решение. Если постоянно соглашаться с нейтральным статусом, то никогда этот вопрос не будет решен в нашу пользу, каждый раз будут придумывать новые причины. Если хотите решить этот вопрос, надо наконец поставить вопрос ребром или мы участвуем , как все или не участвуем совсем. Только тогда решение будет в нашу пользу и другого пути нет, ни какие компромиссы вопрос не разрешат.
Как вы легко и просто решили сложную проблему.
Отказаться конечно можно ( решение может принять только один человек, и вы его знаете), но почему вы решили, что международные федерации сразу дадут заднюю и согласятся на такие условия?
Такое решение приведёт к многолетнему отлучению российского спорта от соревнований.
Так что нет простых решений в сложных ситуациях.
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Wasp 13
Ответ Любитель_ФК
Оспаривать нейтральный статус очень просто, не соглашаться на участие без флага и гимна, вот и все решение. Если постоянно соглашаться с нейтральным статусом, то никогда этот вопрос не будет решен в нашу пользу, каждый раз будут придумывать новые причины. Если хотите решить этот вопрос, надо наконец поставить вопрос ребром или мы участвуем , как все или не участвуем совсем. Только тогда решение будет в нашу пользу и другого пути нет, ни какие компромиссы вопрос не разрешат.
Интересно, Вы действительно уверены, что у РФ достаточно влияния и силы для ультиматумов - "либо как мы хотим, либо ни как"?
В принципе, хотелось бы посмотреть на постановку вопроса ребром от РФ и что из этого выйдет.
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Poweronin
Кроме сплошной красной черты есть двойная красная
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Oleg Tsirushkin
Красные линии - это уже какой то миф
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Alexander Solodkov
предательство и импотенция спорт руководителей России.
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Дмитрий К
Опять у них линии
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Yan D
Ответ Atsuktuvas
ХЗ что теперь делать - он это хотел сказать?
Шеф, всё пропало! Статус снимают, МОК уезжает!
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Wasp 13
Ответ Злодей Спб
Красные линии имеет смысл обозначать, когда есть ресурсы, инструменты, а главное - воля, эти линии защищать. Во всех остальных случаях - это просто болтовня и попытка взять оппонента на испуг. Ресурсов и инструментов у России защитить права своих спортсменов - нет. Можно было бы отказаться от участия полностью, но нет (политической) воли. Поэтому, сидим-обтекаем дальше.
А какой смысл отказываться от участия полностью?
0
0
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Любитель_ФК
Ответ Olga.t
Как вы легко и просто решили сложную проблему. Отказаться конечно можно ( решение может принять только один человек, и вы его знаете), но почему вы решили, что международные федерации сразу дадут заднюю и согласятся на такие условия? Такое решение приведёт к многолетнему отлучению российского спорта от соревнований. Так что нет простых решений в сложных ситуациях.
Я же говорю , как решить эту проблему в принципе. Можно очень долго мусолить тему, что спортсмены потратили всю свою молодость и прочее и прочее и они не виноваты, надо дать им возможность себя реализовать, а мы знаем, что они наши и не важно под каким флагом, главное выступать и т.д. и т.п. Вся эта песня продолжается уже скоро 10 лет, сначала под предлогом допинга , теперь по политическим соображениям. Я еще раз повторяю, вражеский для нас запад, постоянно будет придумывать все новые и новые причины нашего национального унижения и конца этому не видно, и если мы и дальше будем сопли жевать, то решить эту проблему никогда не получится. Каждый раз будет "отрезание хвоста по кускам". Проблему надо решать одним разом. Да, какое-то время придется потерпеть и спортсменам и болельщикам, но другого пути нет, неужели вы еще этого не поняли?
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