Олег Матыцин: «Оспаривать допуск в нейтральном статусе сложно. Хотя есть определенная красная черта, через которую ни руководители, ни спортсмены не перейдут»
Олег Матыцин заявил, что оспорить решения о допуске россиян в нейтральном статусе сложно.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов и спортсменов, представляющих силовые ведомства.
«К сожалению, юридически сложно оспаривать эти решения, потому что так или иначе международные федерации являются управляющими организациями в своих видах спорта и определяют правила, которые к тому же подкреплены решениями соответствующих органов – исполкомом или конгрессом.
С юридической точки зрения оспаривать их сложно, хотя, конечно, есть определенная красная черта, через которую ни руководители, ни спортсмены, ни тренеры не перейдут.
Говорить об этом пока рано, нужно дождаться конкретных требований. Пока мы видим рекомендации и нейтральный статус, причем везде требования достаточно разные.
В каждом конкретном случае нужно работать с международными федерациями нашим всероссийским федерациям, потому что во многом позиция и регламенты зависят от того, насколько настойчивыми и аргументированными будут доводы российской стороны», – сказал Матыцин.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
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Видели мы ваши красные линии.
Ресурсов и инструментов у России защитить права своих спортсменов - нет. Можно было бы отказаться от участия полностью, но нет (политической) воли. Поэтому, сидим-обтекаем дальше.
Отказаться конечно можно ( решение может принять только один человек, и вы его знаете), но почему вы решили, что международные федерации сразу дадут заднюю и согласятся на такие условия?
Такое решение приведёт к многолетнему отлучению российского спорта от соревнований.
Так что нет простых решений в сложных ситуациях.
В принципе, хотелось бы посмотреть на постановку вопроса ребром от РФ и что из этого выйдет.