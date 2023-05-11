Губерниев о ситуации с фехтовальщиками: «Думаю, мы пропустим не две Олимпиады, а целых четыре»
Дмитрий Губерниев высказался о недопуске ведущих российских фехтовальщиков.
Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских саблисток, в том числе Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.
«Как я и предполагал ранее, все эти допуски российских спортсменов со стороны международных федераций не значат ничего. Все эти допуски только на бумаге. Потому что дальше будет мощнейшее противодействие. И составление списков, как в федерации фехтования, и возможные бойкоты со стороны целого ряда стран, и всевозможные отмены соревнований, которые состоятся в тех странах, которые не хотят видеть наших спортсменов.
Давайте разберем очень простой пример. Совсем скоро будет заседание Международной федерации лыжного спорта. Допустим, наших спортсменов FIS допускает. А что дальше? Соревнования по лыжам проходят во Франции, Италии, Германии, я уж не говорю про Прибалтику и, конечно, Скандинавию.
К сожалению, видимо, ни одна из этих стран российских спортсменов не пустит. Тем более, что очень многие наши спортсмены – практически вся команда в зимних видах спорта и почти вся команда в летних – это представители силовых структур, об этом МОК говорил. Допуск касается только единичных представителей тех или иных видов спорта.
Мой прогноз по‑прежнему пессимистичный. Думаю, что мы пропустим даже не две Олимпиады (грядущую летнюю и зимнюю), а целых четыре. И возможность выступить на ОИ в далеком, думается мне, будущем будет у спортсменов, которым сейчас совсем мало лет, которые фактически еще в юниорах даже выступают. Может быть, по юношам или по девушкам. И которые не связаны контрактами с теми или иными спортивными обществами.
В любом случае, все эти допуски, резюмирую, целого ряда федераций не значат ничего! Мы не будем выступать! И нам по‑прежнему, чтобы сохранить спорт в стране, нужно концентрироваться на внутрироссийских стартах. Искать деньги, проводить соревнования, поддерживать национальные команды и, разумеется, нашу молодежь», – сказал Губерниев.
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как самому не надоело трындеть одно и то же, Кассандре нашей вещей.