Губерниев о ситуации с фехтовальщиками: «Думаю, мы пропустим не две Олимпиады, а целых четыре»

Дмитрий Губерниев высказался о недопуске ведущих российских фехтовальщиков.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских саблисток, в том числе Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

«Как я и предполагал ранее, все эти допуски российских спортсменов со стороны международных федераций не значат ничего. Все эти допуски только на бумаге. Потому что дальше будет мощнейшее противодействие. И составление списков, как в федерации фехтования, и возможные бойкоты со стороны целого ряда стран, и всевозможные отмены соревнований, которые состоятся в тех странах, которые не хотят видеть наших спортсменов.

Давайте разберем очень простой пример. Совсем скоро будет заседание Международной федерации лыжного спорта. Допустим, наших спортсменов допускает. А что дальше? Соревнования по лыжам проходят во Франции, Италии, Германии, я уж не говорю про Прибалтику и, конечно, Скандинавию.

К сожалению, видимо, ни одна из этих стран российских спортсменов не пустит. Тем более, что очень многие наши спортсмены – практически вся команда в зимних видах спорта и почти вся команда в летних – это представители силовых структур, об этом говорил. Допуск касается только единичных представителей тех или иных видов спорта.

Мой прогноз по‑прежнему пессимистичный. Думаю, что мы пропустим даже не две (грядущую летнюю и зимнюю), а целых четыре. И возможность выступить на ОИ в далеком, думается мне, будущем будет у спортсменов, которым сейчас совсем мало лет, которые фактически еще в юниорах даже выступают. Может быть, по юношам или по девушкам. И которые не связаны контрактами с теми или иными спортивными обществами.

В любом случае, все эти допуски, резюмирую, целого ряда федераций не значат ничего! Мы не будем выступать! И нам по‑прежнему, чтобы сохранить спорт в стране, нужно концентрироваться на внутрироссийских стартах. Искать деньги, проводить соревнования, поддерживать национальные команды и, разумеется, нашу молодежь», – сказал .

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