Мамедов о допуске россиян: «Мы подавали список из 24 спортсменов. Сейчас в списке 11 человек»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов FIE Матч ТВ Фехтование

Международная федерация фехтования допустила 11 российских спортсменов.

Об этом рассказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Мы подавали список из 24 спортсменов. Сейчас в списке 11 человек. Надо понимать, что этот список частичный — будут и другие фамилии, будут другие виды оружия.

Но у нас нет иллюзий в том, что основных спортсменов сборной России в данных списках не будет.

Очевидно, что те, кто сейчас включен в этот список, на международные старты не поедут», — сказал Мамедов.

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2 комментария

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ДудьСдулся
За спортсменов решат российские чиновники--поедут ли те, кто окажется в списке или останутся дома.
+3
0
+3
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Al561
А почему не поедут эти 11, если их изначально в список включали, а потом допустили? Просто из принципа?
Так зачем вообще список подавали, если было известно, что будет фильтр?
+2
0
+2
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