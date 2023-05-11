Мамедов о допуске россиян: «Мы подавали список из 24 спортсменов. Сейчас в списке 11 человек»
Международная федерация фехтования допустила 11 российских спортсменов.
Об этом рассказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
«Мы подавали список из 24 спортсменов. Сейчас в списке 11 человек. Надо понимать, что этот список частичный — будут и другие фамилии, будут другие виды оружия.
Но у нас нет иллюзий в том, что основных спортсменов сборной России в данных списках не будет.
Очевидно, что те, кто сейчас включен в этот список, на международные старты не поедут», — сказал Мамедов.
Олимпийские чемпионки Великая, Егорян, Позднякова не допущены к международным соревнованиям
Так зачем вообще список подавали, если было известно, что будет фильтр?