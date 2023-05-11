Мамедов о допуске россиян: «Мы подавали список из 24 спортсменов. Сейчас в списке 11 человек»

Международная федерация фехтования допустила 11 российских спортсменов.

Об этом рассказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Мы подавали список из 24 спортсменов. Сейчас в списке 11 человек. Надо понимать, что этот список частичный — будут и другие фамилии, будут другие виды оружия.

Но у нас нет иллюзий в том, что основных спортсменов сборной России в данных списках не будет.

Очевидно, что те, кто сейчас включен в этот список, на международные старты не поедут», — сказал Мамедов.

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